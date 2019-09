Nissan onthult tweede generatie JUKE

3 september 2019 | Bijna tien jaar na het debuut van de eerste JUKE, onthult Nissan de tweede generatie. De Nissan JUKE is herkenbaar aan een krachtig ontwerp, in het oog springende 19-inch lichtmetalen velgen en spannende coupélijnen met 'zwevend dak'. Gebleven zijn de kenmerkende ronde koplampen die voortaan standaard zijn uitgerust met full LED-verlichting. Samen met de nieuwe Y-vormige designsignatuur, die kracht wordt bijgezet door Nissans V-Motion grille geven ze de voorzijde van de Nissan JUKE een heel herkenbare uitstraling. De Nissan JUKE wordt leverbaar met de keuze uit elf carrosseriekleuren waaronder de nieuwe metallic lakkleur Fuji Sunset Red.

De tweede Nissan JUKE biedt meer ruimte dan voorheen, voor zowel inzittenden als hun bagage. De knieruimte op de achterbank nam met 5,8 centimeter toe terwijl de hoofdruimte hier met 1,1 centimeter groeide. De bagageruimte is 422 liter groot, een toename van 20 procent. Het nieuwe interieur biedt een verbeterde rijderspositie, meer ruimte achterin, een gebruiksvriendelijkere bediening en meer opbergingsmogelijkheden. Nieuwe, zacht aanvoelende materialen op het dashboard, de deurpanelen en in de voetenruimte geven een gevoel van luxe, wat wordt versterkt door de standaard sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteun. Deze zijn optioneel te bekleden met leder dan wel Alcantara.

Met het nieuwe uitrustingsniveau N-Design kunnen consumenten hun nieuwe Nissan JUKE naar eigen smaak aanpassen. Voor het dak, de rest van de carrosserie en het interieur zijn verschillende kleurencombinaties mogelijk die het premium, sportieve en stadse karakter van de auto benadrukken. Verdere personalisatie is mogelijk met speciale bumper-inserts, zijskirts en exclusieve 19-inch lichtmetalen velgen.

De lengte, hoogte en breedte bedragen respectievelijk 4,210 millimeter, 1.595 millimeter en 1.800 millimeter. Hierdoor biedt de nieuwe Nissan JUKE meer interieurruimte terwijl hij toch compact gebleven is en 23 kilogram lichter is. Door het gebruik van extra sterk staal is het platform van de Nissan JUKE stugger dan voorheen en belooft hij meer stabiliteit, juist in bochten.

De Nissan JUKE wordt aangedreven door een DIG-T 117 pk turbobenzinemotor die betere prestaties en meer verfijning belooft, en bovendien zuiniger is geworden. De motor is gekoppeld aan een handmatig te bedienen 6-bak of sportieve 7-traps automaat met dubbele koppeling (DCT) en schakelflippers. De bestuurder kan kiezen uit drie rijstanden: Eco, Standard en Sport.

De nieuwe Nissan JUKE is uitgerust met Nissans infotainment- en rijassistentiesystemen. Voor de eerste keer is de Nissan JUKE leverbaar met Nissans ProPILOT-technologie, die de bestuurder assisteert bij het sturen, versnellen en remmen. Speciaal ontworpen voor 'single-lane' snelweggebruik, versnelt, vertraagt en stuurt ProPILOT voor de bestuurder om op die manier de juiste afstand, snelheid en plaats in het midden van het rijvak te behouden.

Als aanvulling op ProPILOT biedt de nieuwe Nissan JUKE tal van veiligheidstechnologieën, waaronder Intelligent Emergency Braking met voetgangers- en fietsersherkenning, Traffic Sign Recognition, Intelligent Lane Intervention, Rear Cross Traffic Alert en Blind Spot Intervention. Dit laatste systeem is een Nissan-primeur. Het waarschuwt de bestuurder voor een auto die zich in de blinde hoek bevindt en stuurt, indien nodig, de JUKE terug naar zijn oorspronkelijke positie op de rijbaan.

Het nieuwe NissanConnect infotainmentsysteem heeft Apple CarPlay waarmee inzittenden de apps op hun smartphone kunnen spiegelen aan het 8-inch display. Bestuurders hebben ook toegang tot TomTom Maps & Live Traffic. Ze kunnen bovendien de wifi activeren zodat andere inzittenden online kunnen gaan met hun tablet of laptop.

Met de NissanConnect Services app hebben eigenaren van de Nissan JUKE controle over verschillende aspecten van hun auto. Ze kunnen bijvoorbeeld zien of hun JUKE op slot staat en zo niet, de portieren alsnog op afstand vergrendelen. Voor extra veiligheid kunnen ze de bandspanning en het oliepeil controleren voordat ze de weg opgaan.

Om het leven van JUKE-rijders nog gemakkelijker te maken, hebben eigenaren met Google Assistant controle over diverse functies zoals de verlichting. Bovendien kunnen ze bestemmingen naar het navigatiesysteem van de auto sturen door tegen hun smartphone te praten.

Om de lancering van de gloednieuwe Nissan JUKE te vieren, kunnen klanten vandaag al hun bestelling plaatsen voor een speciale uitvoering: de Nissan JUKE Première Edition. De uitrusting bestaat onder andere uit NissanConnect, parkeersensoren voor en achter, een Two-Tone lak en 19-inch lichtmetalen velgen, een maat die uniek is in het B-SUV-segment. Er zijn vijf kleurencombinaties mogelijk, allemaal met een zwart dak. Daarnaast beschikt deze uitvoering ook over het Cold Pack, dat bestaat uit verwarmbare voorstoelen en een verwarmbare voorruit.

De Nissan JUKE Première Edition is verkrijgbaar in Nederland voor € 27.990, - in combinatie met een manuele transmissie of € 29.990, - met de DCT-transmissie. Nissan produceert de volledig nieuwe Nissan JUKE in de prijswinnende productiefaciliteit in Sunderland, Groot-Brittannië. De eerste Europese leveringen beginnen eind november van dit jaar.