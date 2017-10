Nissan onthult IMx Concept

25 oktober 2017 | Nissan heeft in Tokio het doek getrokken van de Nissan IMx: een crossover studiemodel met volledig elektrische aandrijflijn. Het prototype kan volledig autonoom rijden en heeft een actieradius van meer dan 600 kilometer. Het prototype geeft een voorproefje van de toekomst van Nissan Intelligent Mobility: Nissans benadering van de manier waarop auto's worden aangedreven, gereden en geïntegreerd in de maatschappij.

Nissan Intelligent Mobility is ontworpen om de verbinding tussen de auto en bestuurder te versterken, waarbij de auto een betrouwbare partner vormt met een veilig, gemakkelijk en plezierig rijgedrag. Door het aanbieden van ongekend veel rijplezier en de mogelijkheid om de rijmodus van het voertuig aan te passen, streeft de Nissan IMx ernaar om het dagelijkse leven van de bestuurders te veranderen.

Het hart van alle technologische voorzieningen van de IMx is een toekomstige versie van ProPILOT waarmee volledig autonoom rijden mogelijk is. Wanneer ProPILOT wordt geactiveerd, trekt het systeem automatisch het stuurwiel terug in het dashboard en gaan de stoelen uit hun vaste posities waardoor de bestuurder meer vrijheid krijgt en passagiers meer kunnen ontspannen en genieten van de reis. In de rijmodus Manual komt het stuurwiel terug en gaan de stoelen in de originele positie en is de bestuurder weer in control.

De Nissan IMx staat op Nissans nieuwe EV-platform, ontworpen voor maximale efficiency. Kenmerkend is de volledig vlakke bodemsectie met als resultaat een bijzonder ruime cabine en verbeterde rijdynamiek. De Nissan IMx crossover concept wordt aangedreven door een twee elektromotoren, één tussen de vóórwielen en één tussen de achterwielen wat resulteert in vierwielaandrijving. Het gecombineerde vermogen bedraagt 320 kW met een koppel van 700 Nm. Een batterij met zeer hoge energiedichtheid vormt de energiebron. De nieuwe batterij staat garant voor een actieradius van meer dan 600 kilometer op een enkele acculading.

De Nissan IMx kan in zekere zin een bijdrage leveren aan de sociale infrastructuur. Een voorbeeld: na het vervoeren van de eigenaar naar het vliegveld kan de IMx zich automatisch inparkeren op een locatie waar het voertuig zichzelf kan aansluiten op het lokale energienetwerk. De auto dient dan als 'virtuele' energiecentrale door energie terug te geven aan het stroomnetwerk: een uitbreiding van de vehicle-to-home en vehicle-to-building voorzieningen. Zodra de eigenaar terug is, haalt de IMx hem of haar op bij de terminal en rijdt naar huis. Het totale proces verloopt efficiënt, deels te danken aan de batterij met hogere energiedichtheid en connected-car technologieën, waaronder Seamless Autonomous Mobility.

Het interieurdesign van het IMx studiemodel is gebaseerd op het basisconcept van de ruimte van traditionele Japans huizen en roept daardoor een gevoel van gastvrijheid op. Het panoramische OLED-instrumentenpaneel toont de omgeving van de auto als achtergrond. Een met houtpatroon afgewerkt display, dat geplaatst is onder het instrumentenpaneel en overloopt in de deurpanelen, geeft passagiers een subtiel gevoel van buiten en heeft kenmerken van shoji, een traditioneel Japans papierscherm.

Het katanagare diagonale patroon op de stoelen is met zorg geëtst met een lasersnijder. De hoofdsteun, met een kumiki-achtig patroon (een Japanse houtpuzzel), is opgebouwd uit een van siliconenmateriaal gemaakt kussen en een frame gemaakt door een 3D-printer.

Dankzij kunstmatige intelligentie kan de bestuurder het instrumentenpaneel met oogbewegingen en handgebaren bedienen. Deze intuïtieve interface resulteert in minder fysieke handelingen, waardoor het interieur van de IMx simpel, zeer efficiënt maar bovenal comfortabel is.