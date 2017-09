Nissan Micra nu als BOSE Personal Edition

8 september 2017 | De Nissan Micra BOSE Personal Edition combineert het beste in expressief design en audio. Hij istijdens de Ontdekkingsdagen (hele maand september) te koop voor 21.090 euro. De productie is beperkt tot 2.500 exemplaren voor geheel Europa om de exclusiviteit te waarborgen. Deze speciale, gelimiteerde uitvoering is ontwikkeld ter ere van de langdurige samenwerking van Nissan met audiofabrikant BOSE. De Micra BOSE Personal Edition is de eerste speciale uitvoering van de Micra van de vijfde generatie.

Specifiek voor deze versie van de Micra is het speciaal ontwikkelde BOSE Personal-audiosysteem. Dat claimt een 360 graden geluidservaring dat de inzittenden van de Nissan Micra BOSE Personal Edition geheel onder zou dompelen. Dat is te danken aan de digitale bewerking die het signaal in de BOSE-installatie ondergaat en de zes BOSE-speakers in het interieur. Twee daarvan zijn BOSE UltraNearfield-speakers in de hoofdsteun van de bestuurdersstoel.

De geluidsweergave van de premium BOSE Personal-installatie is deels op de smaak van de inzittenden af te stemmen met BOSE PersonalSpace Control. Deze functie is te bedienen via de touchscreen van het NissanConnect-infotainmentsysteem. Zeer uiteenlopende geluidsopties zijn aan te passen, variërend van een precieze en op de voorinzittenden afgestemde geluidsweergave tot een uitzonderlijk ruimtelijke geluidsweergave voor alle inzittenden.

De Nissan Micra BOSE Personal Edition is gebaseerd op de topuitvoering Tekna en leverbaar in de carrosseriekleuren Enigma Black en Gunmetal Grey. Standaard zijn de stylingpakketten Exterior Ultimate en Interior, beide in de kleur Energy Orange. De decoraties op de carrosserie omvatten onder meer oranje sierpanelen op de bumpers en flanken, oranje spiegelkappen en lichtmetalen 17-inchwielen. Verder zijn zwart en oranje geanodiseerde stickers aangebracht op het dak en de motorkap. Een unieke BOSE Personal-badge op de B-stijlen maakt duidelijk dat deze Micra een bijzondere versie is. Het interieur is verder voorzien van onder meer zachte, dubbel gestikte inzetten in Energy Orange in de stoelen, de matten en de dorpelbekleding. Een extra luxueuze armsteun tussen de voorstoelen is ook standaard.

Dat de Micra BOSE Personal Edition is gebaseerd op de topuitvoering Tekna betekent dat de auto daarbovenop is uitgerust met full-led-koplampen, stoelverwarming, Around View Monitor en metallic lak. De Micra BOSE Personal Edition is leverbaar met een handgeschakelde 0,9-liter driecilinder benzinemotor met 66 kW (90 pk) vermogen. Rijhulpsystemen als Active Ride Control en Active Trace Control zorgen dat de bestuurder zelfverzekerd en comfortabel aan het verkeer deelneemt.