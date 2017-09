Nissan introduceert nieuwe LEAF

6 september 2017 | Nissan onthult de nieuwe LEAF. Nissans nieuwe elektrische icoon combineert ProPILOT-technologie met e-Pedal en een fors toegenomen rijbereik. De nieuwe LEAF staat vanaf januari 2018 bij de Nissan dealer. Vanaf oktober 2017 kunnen klanten hun pre-order voor het nieuwe model plaatsen. Details hierover maakt Nissan binnenkort bekend.

Het nieuwe design van de LEAF 2017 benadrukt Nissans nieuwe aanpak. Het ontwerp is gebaseerd op de IDS Concept Car, die in 2015 op de Tokyo Motor Show debuteerde. De voorkant toont Nissans herkenbare V-motion-grille, bekend van modellen zoals de QASHQAI en X-TRAIL. Echter, de blauwe kleur van de grille zorgt voor onderscheid. Deze grille is het nieuwe kenmerk van Nissans elektrische voertuigen. Het 'zwevende' dak zorgt voor een elegante stijl en dynamiek. De slanke koplampen tonen Nissans karakteristieke boemerangvorm.

Het interieur van de nieuwe LEAF is fraai en heeft tegelijkertijd een ingetogen uitstraling. Opvallende details zijn de blauwe stiksels van de stoelen en het stuur. Het 7-inch kleurenscherm is opnieuw ingedeeld voor een makkelijker gebruik van de hoofdfuncties, zoals het Safety Shield, de batterijstatus, aansluiting van de laadstekker en informatie over audio en navigatie. In Nederland zijn Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar voor het infotainmentsysteem als de auto is uitgerust met het navigatiesysteem.

Het centrale knooppunt van Nissan Intelligent Power in de nieuwe LEAF is de e-aandrijflijn met een motorvermogen van 110 kW / 150 pl. Het koppel is verhoogd tot 320 Nm. Het bereik van de nieuwe LEAF bedraagt 378 km NEDC (New European Driving Cycle). Voor wie verder wil rijden, introduceert Nissan volgend jaar een uitvoering met krachtiger motor en groter bereik tegen een hogere prijs.

De nieuwe LEAF is voorzien van nieuwe, belangrijke technologieën die gericht zijn op Intelligent Driving. De eerste is ProPILOT autonome rijtechnologie. Geschikt voor zelfstandig rijden op een rijstrook op de snelweg maakt ProPilot autorijden makkelijker, rustiger en minder vermoeiend.

Het tweede systeem, ProPILOT Park, zet de auto op de gekozen parkeerplek. De bediening van het stuur, het voor- en achteruit rijden en het remmen worden overgenomen. Dit zorgt ervoor dat parkeren zorgeloos en nauwkeurig gaat.

Het derde systeem is e-Pedal. Hiermee kunnen bestuurders de auto starten, wegrijden, versnellen, snelheid minderen en stoppen met gebruik van maar één pedaal. Als dat wordt losgelaten door de bestuurder, dan zorgen regeneratie en mechanische remmen ervoor dat de auto tot stilstand komt. De auto blijft dan stilstaan, ook op steile hellingen, totdat het pedaal weer wordt ingedrukt. Het conventionele rempedaal is aanwezig, zodat de bestuurder de auto op kritische momenten extra krachtig kan afremmen.

Nissans visie op het potentieel van elektrische auto's beperkt zich niet tot het rijden met de nieuwe LEAF. De batterijen kunnen ook een functie vervullen als mobiele energieopslag. V2G-technologie zorgt voor tweerichtingsverkeer van de energie, waardoor de elektrische auto's geïntegreerd kunnen worden in het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor kunnen de auto's ondersteuning bieden bij het verwerken van de onregelmatige, hernieuwbare energiestromen, zodat groene energie beter beschikbaar komt en voordeliger wordt.

In dit systeem kunnen Nissan EV-eigenaren hun auto verbinden met het elektriciteitsnetwerk en een actieve bijdrage leveren aan de werking ervan én tegelijkertijd geld verdienen. Op grote schaal, zo is de verwachting, wordt V2G een enorme gamechanger voor EV-eigenaren, omdat het ze in staat stelt in groene stroom 'te handelen'.

xStorage, Nissans energieopslagsysteem, is het resultaat van omvangrijke ervaring en expertise op dit gebied en zorgt voor een efficiënter en betrouwbaarder energiesysteem thuis. xStorage Home slaat de energie op wanneer de kosten ervan het laagst zijn en zorgt dat deze energie op het juiste moment wordt ingezet. Dat verlaagt de energiekosten en verkleint de pieken in de energievraag. Alle hard- en software om deze taken uit te voeren zijn geïntegreerd in één apparaat. xStorage kan laden via het netwerk en ook stroom terug leveren aan het netwerk, waardoor er meer flexibiliteit is en duurzame energie een grotere rol kan krijgen.

Nissan LEAF-rijders kunnen via een vernieuwde app kijken naar de laadstatus en het opladen van hun auto inplannen om te profiteren van gunstige energietarieven. Ook wijst de app de weg naar de dichtstbijzijnde oplaadplek en kan de rijder de temperatuur van de auto regelen voor vertrek.