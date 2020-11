Nissan Micra opgefrist voor 2021

23 november 2020 | Nissan presenteert voor 2021 de gemoderniseerde versie van de Micra Met vijf uitrustingsniveaus hebben kopers meer keuzevrijheid. Ter aanvulling op de uitvoeringen Visia, Acenta en Tekna introduceert Nissan de geheel nieuwe N-Design. Bovendien maakt de N-Sport versie permanent deel uit van de vernieuwde line-up. De prijzen beginnen bij 18.990 euro.

Met het vernieuwde aanbod is de Nissan Micra meer naar eigen smaak te configureren. Kopers kunnen kiezen voor een tweekleurige carrosserie en LED-koplampen die de Micra een eleganter en atletischer uiterlijk geven. Nieuwe 16-inch two-tone 'Genki'-wielen zijn standaard op zowel de N-Design- als Tekna-uitvoering.

De opvallende uitvoering N-Sport maakt permanent deel uit van de vernieuwde Micra line-up. Kenmerken zijn de hoogglanszwarte carrosseriedetails en zwarte buitenspiegelkappen die perfect matchen bij de zwarte 17-inch 'Perso' lichtmetalen wielen. De Micra N-Sport is ook standaard uitgerust met kop- en mistlampen met LED-technologie. Het interieur van de N-Sport valt op door de stoelen met Alcantara-inzetstukken en het dashboard met hoogwaardige afwerking. De stoelen zijn bovendien ergonomisch ontworpen voor ondersteuning en minder vermoeidheid van de bestuurder tijdens lange ritten.

De Nissan Micra N-Design heeft carrosseriedetails rondom en de buitenspiegelkappen naar wens uitgevoerd in Gloss Black of Chrome. Ook opvallend zijn de nieuwe 16-inch tweekleurige Genki-wielen. Binnenin heeft de N-Design moderne stoelen afgewerkt met zwart stof met grijze accenten, terwijl het dashboardpaneel, de kniebeschermers en de deurbekleding een lederlook afwerking hebben. Naar wens levert Nissan het uitgesproken Energy Orange-interieurthema en een verscheidenheid aan bijbehorende accessoires in dezelfde kleur.

De Tekna-uitvoering zit boordevol rijhulpsystemen en infotainmentvoorzieningen die Nissan bundelt onder de noemer Nissan Intelligent Mobility. Dit is Nissans visie voor een enerverende en meer verbonden toekomst door middel van technologische innovatie. Het Intelligent Around View Monitor-camerasysteem van Nissan, dat bestuurders ondersteunt tijdens parkeermanoeuvres, is net als Moving Object Detection en Blind Spot Warning standaard op de Tekna. Dat geldt ook voor Bose Personal-audio. Het NissanConnect-infotainmentsysteem met TomTom-navigatie is optioneel verkrijgbaar op alle uitvoeringen vanaf de Acenta, evenals Apple CarPlay met Siri-spraakherkenning, Android Auto met Google Assistant en een groot aantal entertainmentfuncties.

Nissan heeft de 1,0-liter driecilinder turbobenzinemotor van de Micra aangepast. De krachtbron voldoet aan de Euro 6d-emissienorm, resulterend in verbeterde brandstofefficiëntie en minder emissies. Een verbeterde koppelafgifte belooft betere rijprestaties met minder schakelmomenten, ideaal om door steden te navigeren en een responsiever en aangenamer rijgedrag mogelijk te maken.

Vanaf het uitrustingsniveau Visia is de Nissan Micra uitgerust met veiligheidstechnologie, zoals Hill Start Assistance, Intelligent Ride Control en Intelligent Trace Control voor verbeterde controle onder moeilijke omstandigheden. Aanvullende technologie wordt optioneel aangeboden in een Safety Pack en omvat High Beam Assist, Intelligent Lane Intervention, Traffic Sign Recognition en Intelligent Forward Emergency Braking met voetgangersherkenning.

Op zoek naar een Nissan Micra?

DAS import heeft er 246 vanaf € 15.063,-

Nissan Micra aangepast voor 2019

6 februari 2019

Nissan Micra nu als BOSE Personal Editie

8 september 2017

Opvallend sterke vraag naar Nissan Micra

14 augustus 2017

5 EuroNCAP sterren voor Nissan Micra

31 mei 2017