Nissan viert 10 jaar Leaf

10 november 2020 | Nu de acceptatie van en interesse voor elektrische voertuigen blijft toenemen, blikt Nissan terug op hoe de LEAF en de wereld van geƫlektrificeerd rijden zich het afgelopen decennium hebben geƫvolueerd. De verkoop van elektrische auto's is in Europa enorm gestegen. Alleen al in de periode juli tot en met september 2020 nam het aantal registraties van batterij-elektrische voertuigen met 132% toe.

De LEAF was tien jaar geleden de eerste elektrische gezinsauto voor de massa. Het model was leidend en legde de basis voor moderne EV's. Met een innovatieve benadering van geëlektrificeerde mobiliteit helpt de Nissan LEAF klanten, steden en overheden bij het bereiken van een duurzamere toekomst.

"De transformatie met de Nissan LEAF heeft het afgelopen decennium de echte innovaties en voortgang van EV-ontwikkeling bij Nissan laten zien," zegt Helen Perry, Head of Electric Vehicles bij Nissan Europe. "Klanten blijven de Nissan LEAF kiezen vanwege zijn krachtige en dynamische rijbeleving, die wordt ondersteund door geavanceerde rijtechnologieën zoals het e-Pedal. De LEAF biedt de perfecte balans tussen spannende en toch duurzame mobiliteit."

Als eerste gezins-EV voor de massa heeft de Nissan LEAF een aantal ongekende prestaties neergezet. In 2011 werd de Nissan LEAF uitgeroepen tot European Car of the Year, de eerste EV die deze onderscheiding kreeg.

De batterijcapaciteit en actieradius van de LEAF zijn respectievelijk met gemiddeld 160% en 120% toegenomen. Die toename heeft het vertrouwen van de klanten onderweg aanzienlijk vergroot. Vandaag de dag biedt de LEAF meer dan twee keer zo vermogen dan het eerste model, wat de rijbeleving beter maakt.

De LEAF heeft diverse technologieën geïntroduceerd, die bestuurders helpen om hun efficiëntie te optimaliseren. Bijvoorbeeld het e-Pedal voor 'one pedal driving', het regeneratief remmen en de Eco-Mode. De LEAF maakte de weg vrij voor toekomstige Nissan EV's, zoals de nieuwe, volledig elektrische Nissan Ariya coupé Crossover.

Het aantal openbare laadpunten is sinds de introductie van de LEAF enorm toegenomen. In 2011 waren in Europa nog 2.379 laadpunten, nu zijn dat er 213.3673. Nissan ondersteunt deze groei van de infrastructuur in heel Europa en heeft zo al geholpen bij de uitbreiding van 20 van de Europese 'oplaadroutes'.

Van de Europese LEAF rijders zou 92% het rijden met een EV aanraden bij vrienden en familie. Dankzij de bekwame ondersteuning van Nissan en bij dealers blijven de klanten tevreden over hun LEAF. Dankzij de algemene tevredenheid over hun elektrische ervaring zegt 74% van de LEAF eigenaren dat ze in de toekomst waarschijnlijk nog een EV zullen aanschaffen.

Elektrische auto's, zoals de Nissan LEAF, zijn zeer efficiënt. Vanaf de start van het productieproces tot het einde van de levenscyclus van de EV, produceren ze tot 80% minder CO2 dan vergelijkbare auto's met verbrandingsmotor (volgens: Transport & Environment report, How clean are electric cars? (april 2020), pagina 11). Met het verfijnen van de technologie en het design neemt ook de duurzaamheid van de LEAF toe, wat verder bijdraagt aan een schonere toekomst. EV-batterijen kunnen een nieuwe functies krijgen en daarna worden gerecycled. Zo vormen 148 batterijen bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam sinds 2018 het grootste energie-opslagsysteem ter wereld.

Het is bewezen dat LEAF batterijen extreem betrouwbaar zijn. Sinds de introductie in 2010 is geen enkel kritiek incident gemeld. Dat terwijl inmiddels meer dan 180.000 exemplaren zijn verkocht. Bovendien heeft de LEAD een batterijgarantie van 8 jaar of 160.000 kilometer. Daarmee is Nissan naar eigen zeggen leidend in de industrie. Ook is het aantal garantieclaims extreem laag.

