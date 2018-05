Nissan roept op tot groener leven

7 mei 2018 | Actrice Margot Robbie heeft in haar nieuwste video haar glamour-outfit verwisseld voor een wetsuit en een surfboard. Daarmee wil ze mensen inspireren om groener te leven en de overstap naar duurzame energie te maken.

De Australische actrice, Nissans ambassadrice voor Nissan Electric en duurzaamheid, heeft samen met regisseur Bryan Buckley een 'open videobrief' gemaakt. Daarin is Robbie te zien terwijl ze 's morgens vroeg op haar surfboard geniet van de golven en vervolgens naar haar nieuwe Nissan LEAF wandelt. De film toont ook beelden van steden gevuld met smog, terwijl Robbie de kijkers vraagt om over te stappen naar een elektrische auto om het milieu en de wereld beter te maken voor onszelf en de generaties die na ons komen.

Onder beelden die hernieuwbare energie illustreren, shots van windturbines, zonnepanelen en de nieuwe, volledig elektrische Nissan LEAF' vertelt Robbie de kijker dat 'niet de overheden een groenere wereld maken, maar dat wij dat zelf moeten doen'. Ze sluit de film af met de opmerking dat we door de manier waarop we rijden veranderen, we ook onze manier van leven kunnen veranderen en duurzaam maken.

De actrice, producer en zakenvrouw zegt: "Ik hoop dat deze film mensen overal ter wereld inspireert. Om voor een betere toekomst te kiezen voor alternatieve vormen van energie en voor emissievrije mobiliteit. Mijn Nissan LEAF is niet alleen een schonere, groenere manier om te reizen, hij rijdt ook nog eens geweldig fijn".

Gareth Dunsmore, Electric Vehicle Director van Nissan Europe, legt het idee achter de film uit: "Nissan werkt aan een toekomst waarin consumenten de juiste keuzes kunnen maken als het gaat om gebruik en opslag van energie. Onze LEAF en e-NV200 zijn niet alleen schoner in het gebruik, maar ook te gebruiken als energieleverancier. En de gebruikte batterijen van deze Nissan-modellen zijn ook goed bruikbaar als onderdeel van onze energieopslagoplossing xStorage, om energie leveren aan huishoudens, maar ook stadions over de hele wereld".

Onlangs was Robbie te gast bij de onthulling van Nissans nieuwe Formula E-auto tijdens een vip-event in Los Angeles. Daar vierde Nissan dat het een nieuw tijdperk van autosport betreedt met de deelname aan het ABB FIA Formula E-seizoen 2018-2019. Daarvan profiteren consumenten, want Nissan past de kennis die het opdoet op het circuit toe bij de ontwikkeling van toekomstige elektrische auto's.

De wereldwijde verkoop van de elektrisch aangedreven auto's van Nissan groeide het afgelopen fiscale jaar weer met 10%. De groei komt vooral op het conto van de Nissan LEAF. Dat is wereldwijd de bestverkochte volledig elektrische auto. Nissan heeft sinds de introductie van het model in 2010 al meer dan 320.000 exemplaren van verkocht.