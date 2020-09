Nissan produceert 500.000ste LEAF

9 september 2020 | Nissan heeft de 500.000ste LEAF geproduceerd. De Nissan LEAF is 's werelds eerste op grote schaal geproduceerde, volledig elektrisch aangedreven gezinsauto. De productie van de half miljoenste LEAF vond toevallig slechts enkele dagen voor World EV Day plaats, een dag waarop e-mobiliteit en de transitie naar duurzaam transport centraal staat. De 500.000ste Nissan LEAF rolde van de productieband in de fabriek in Sunderland in het Verenigd Koninkrijk. Hier zijn al meer dan 175.000 exemplaren van de LEAF geproduceerd sinds 2013.

De Nissan LEAF heeft wereldwijd al diverse onderscheidingen gewonnen. Zo werd het model uitgeroepen tot European Car of the Year 2011, World Car of the Year 2011 en Car of the Year Japan in 2011 en 2012. Veel belangrijker: de auto heeft wereldwijd het vertrouwen gekregen van honderdduizenden klanten. En de teller loopt nog altijd op.

De 500.000ste Nissan LEAF heeft als eindbestemming Noorwegen, waar de auto in handen komt van trotse eigenares Maria Jansen. "Mijn man en ik stapten in 2018 over op een Nissan LEAF en vonden het geweldig", vertelt Jansen trots. "We zijn erg blij om de eigenaren te worden van de 500.000ste Nissan LEAF. Deze auto voldoet volledig aan onze behoeften met een grotere range en verbeterde technologie."

LEAF-eigenaren hebben sinds 2010 over de hele wereld al meer dan 14,8 miljard kilometer lokaal emissievrij gereden. Dat komt neer op een CO2-besparing van maar liefst 2,4 miljard kilogram. Tijdens recente lockdowns is de luchtkwaliteit over de hele wereld verbeterd door een afname van activiteiten die CO2 uitstoten. In Europa blijkt uit onderzoek dat 68% van de mensen maatregelen steunt om terugkeer naar eerdere niveaus van luchtverontreiniging te voorkomen.

"Consumenten hebben gezien wat de gevolgen waren van schonere lucht en minder geluidsoverlast tijdens lockdowns", zegt Helen Perry, hoofd elektrische personenauto's en infrastructuur bij Nissan Europe. "Mensen willen nu meer dan ooit positieve stappen zetten naar een duurzamere toekomst en de Nissan LEAF draagt hieraan bij."

