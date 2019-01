Nissan introduceert LEAF e+

9 januari 2019 | Nissan presenteert de vernieuwingen voor de LEAF van modeljaar 2019. Behalve een vernieuwd infotainmentsysteem biedt Nissan naast de bekende 40 kWh-batterij ook keuze uit een nieuwe 62 kWh-batterij met een 217 pk (160 kW) sterke elektromotor. Deze nieuwe combinatie zorgt voor een bereik van 385 km (verwacht bereik volgens WLTP). De levering van de Nissan LEAF modeljaar 2019 start in de zomer van 2019.

De LEAF met de optionele, grotere 62 kWh batterij heet LEAF e+. Aan de basis van deze uitvoering ligt het verbeterde Intelligent Power accupakket met een 25% hogere energiedichtheid en 55% meer capaciteit. Het nieuwe 62 kWh batterijpakket telt 288 cellen in plaats van 192 cellen van het 40 kWh batterijpakket. Dankzij het 62 kWh batterijpakket krijgt de LEAF e+ ten opzichte van de reguliere LEAF 40 kWh naar verwachting liefst 40% meer range, wat gelijk staat aan 100 kilometer.

De LEAF modeljaar 2019 is leverbaar met e-Pedal en ProPILOT. Deze technologieën dragen bij aan de rijbeleving van de Nissan LEAF. Dankzij het slimme e-Pedal is het zogeheten one pedal driving mogelijk. Hierbij kan de bestuurder de auto met één pedaal laten versnellen, afremmen en zelfs stoppen. Dit zorgt voor een soepele rijervaring en maximale voertuigbeheersing door de feedback van het pedaal.

ProPILOT is een rijassistentiesysteem dat werkt op autowegen met gescheiden rijbanen. Het systeem kan de auto laten stoppen, starten en centreren op de rijbaan. ProPILOT houdt daarbij altijd de verkeersituatie in de gaten. In het nieuwe modeljaar krijgt de auto een 8-inch infotainmentsysteem met extra connectiviteitsfuncties en een nieuw deur-tot-deur navigatiesysteem. Ook komt bij de verkoopstart de nieuwe NissanConnect EV app beschikbaar.

Levering De vanafprijs van de LEAF e+ maakt Nissan in maart 2019 bekend. Geïnteresseerden kunnen zich online vrijblijvend aanmelden. De levering van de LEAF modeljaar 2019 begint in de zomer van 2019.