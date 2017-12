Nissan Leaf

Nissan maakt alle prijzen nieuwe Leaf bekend

27 december 2017 | Nissan heeft de volledige prijslijst van de nieuwe LEAF 40 kWh bekendgemaakt. De prijzen van de volledig elektrische personenauto beginnen bij 33.990 euro voor de LEAF 40 kWh in de Visia uitvoering. Daarmee is de nieuwe generatie LEAF voordeliger dan zijn voorganger bij de introductie in 2011.

Sinds de onthulling van de nieuwe LEAF eerder dit jaar zijn er in de Benelux ruim 1.500 pre-orders genoteerd voor de introductie-uitvoering. Nederland is, na Noorwegen, de nummer twee van Europa met het grootste aantal pre-orders voor de nieuwe LEAF. In heel Europa staat de teller al boven de 10.000 pre-orders. De productie van de nieuwe LEAF in Sunderland is inmiddels van start gegaan. De nieuwe LEAF heeft een grote 40 kWh-batterij die een NEDC-bereik van 378 kilometer oplevert. Daarnaast is de auto voorzien van het zogenaamde "e-Pedal". Met het gebruik van slechts één pedaal kan de berijder starten, wegrijden, remmen en stoppen. Nissan introduceert tevens ProPILOT (rij-ondersteuning) en ProPILOT Park (automatisch parkeren). De verschillende uitvoeringen van de nieuwe Nissan LEAF 40 kWh zijn per direct te bestellen. De levering van nieuwe orders start in april. Particuliere kopers krijgen bij een nieuwe LEAF 40 kWh naar keuze een wallbox om de auto thuis op te kunnen laden of een snellaadtegoed bij Fastned ter waarde van 1.210 euro. Voornaamste prijzen Nissan LEAF 40 kWh Visia 33.990 euro

Nissan LEAF 40 kWh Acenta 35.990 euro

Nissan LEAF 40 kWh N-Connecta 37.390 euro

Nissan LEAF 40 kWh Tekna 38.990 euro