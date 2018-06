Nissan levert 100.000e LEAF

5 juni 2018 | Nissan viert de overhandiging van de 100.000e LEAF in Europa. Een mijlpaal die Nissan beschouwt als een belangrijke overwinning voor elektrische mobiliteit. Mede dankzij de uitstekende verkoopresultaten van de nieuwe en vorige generatie Nissan LEAF in Europa is het model uitgegroeid tot de bestverkochte elektrische auto ter wereld. Met ruim 37.000 verkochte exemplaren van de nieuwste generatie in Europa wordt momenteel elke tien minuten een Nissan LEAF verkocht.

De nieuwe LEAF is het eerste model in Europa met de ProPILOT- en ProPILOT Park-technologie van Nissan. De EV is ook voorzien van de zogeheten e-Pedal waarmee bestuurders kunnen starten, accelereren, remmen en stoppen door de druk op het pedaal te verhogen of te verlagen.

Susana de Mena uit Madrid, de trotse eigenaar van de 100.000e Nissan LEAF in Europa: "Ik heb er twee jaar over gedaan om de juiste elektrische auto te vinden. Ik wist dat het een Nissan zou worden! Toen ik zag dat een compleet nieuwe LEAF was geïntroduceerd, twijfelde ik geen moment. Mijn man en ik waren er direct van overtuigd dat deze auto qua prijs, kwaliteit en specificaties de beste keuze is. We zijn ons ervan bewust dat we het milieu moeten respecteren en beschermen, dus wilden we 100 % elektrisch rijden. Bovendien kunnen we met een elektrische auto altijd naar het centrum van Madrid rijden, waar de toegang van andere voertuigen soms wordt beperkt uit het oogpunt van de luchtkwaliteit"

Gareth Dunsmore, Electric Vehicle Director bij Nissan Europe, legt uit: "Voor ons is het geen verrassing dat de Nissan LEAF de populairste elektrische auto ter wereld is. Wij zijn al veel langer bezig met een elektrisch aangedreven volumemodel dan welk ander merk dan ook en zijn trots dat wij een betaalbare, visionaire auto kunnen aanbieden in Europa. We hebben het in minder dan tien jaar voor elkaar gekregen om een 100 % elektrisch voertuig voor de massa te creëren. Deze mijlpaal bewijst eens te meer dat onze Nissan Intelligent Mobility-visie wordt omarmd door klanten die geloven in een meer duurzame, opwindende en meer connected toekomst".

Europese LEAF-klanten hebben samen al meer dan twee miljard kilometers gereden en ruim 300.000 ton CO2 bespaard. Zij zorgen ook voor een klanttevredenheidsscore van 92%; meer dan voor elk ander Nissan-model.