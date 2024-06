Nissan Leaf rijdt zelfstandig door Yokohama

Het prototype van de autonome Nissan LEAF is uitgerust met veertien camera's, tien radarsystemen en zes LIDAR-sensoren. Bij de laatste versie van dit studiemodel zijn bovendien diverse sensoren op het dak geplaatst voor een betere waarneming van verkeersbewegingen en de omgeving rondom de auto. Daardoor kan hij sneller op onverwachte situaties inspelen, is hij beter in staat om verkeersgedrag te voorspellen en complexe verkeersomstandigheden te beoordelen.

In de vergevingsgezinde en geordende straten van Yokohama vlakbij Nissans hoofdkwartier reed de autonoom rijdende LEAF door het verkeer. De nieuwe technologie blijkt in staat onder andere het gedrag van voetgangers te voorspellen, de LEAF zelfstandig te laten wisselen van rijstrook en de auto veilig over kruisingen te loodsen.

Autonoom rijden in 2027

Nissan onderzoekt en test al sinds 2017 toekomstige technologie voor autonoom rijden. De in Yokohama uitgevoerde demonstratie werd om veiligheidsredenen met wakende chauffeur volbracht. De bevindingen waren dermate gunstig dat Nissan verwacht in 2027 een volledig autonoom rijdende auto in Japan te kunnen aanbieden.

Voor de komende tijd staat een reeks proeven gepland om de technologie voor autonoom rijden te perfectioneren. Ook zal vanuit Nissan meer aandacht uitgaan naar het creëren van een grotere bewustwording en acceptatie van deze technologie onder consumenten, een vereiste om mobiliteit zonder bestuurder echt realiteit te laten worden.

Hulpmiddel voor mobiele vergrijzing

Om de initiatieven voor autonoom rijden op niveau 4 te ondersteunen werkt Nissan samen met diverse Japanse ministeries. Op de langere termijn wil Nissan een oplossing bieden voor toekomstige mobiliteitsvraagstukken. In Japan zijn er al de nodige uitdagingen aan de orde, zoals vergrijzing onder automobilisten. Hierdoor zijn steeds meer mensen niet in staat om zelfstandig en veilig een auto te besturen. Nieuwe technologieën op het gebied van autonoom rijden kunnen dan van pas komen.