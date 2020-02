Nissan Leaf legt 370 km zonder bestuurder af

10 februari 2020 | Onder leiding van Nissan Europe is een Brits onderzoeksproject voor de ontwikkeling van autonome rijtechnologie succesvol afgerond. Na dertig maanden ontwikkelingswerk reed een aangepaste Nissan LEAF tijdens de 'Grand Drive' een afstand van 370 kilometer volledig zelfstandig door Engeland.

Het HumanDrive-project is gezamenlijk gefinancierd door een consortium van negen bedrijven en de Britse overheid, via het Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) en Innovate UK. In totaal is 13,5 miljoen Britse pond in het project geïnvesteerd. Het project richtte zich op twee onderdelen: een autonome rit van 370 kilometer (230 mijl) over Britse wegen (Grand Drive) en een proef op een testbaan om te onderzoeken hoe autonome rijtechnologie 'menselijker' kan functioneren met behulp van machine-learning.

Onder de zelfrijdende auto's waren enkele Nissan LEAFs met GPS, radar, LIDAR en cameratechnologie die de omgeving interpreteren. Op basis daarvan nam het systeem beslissingen over de manier waarop het de route volgt en hoe het obstakels en moeilijke situaties afhandelt. De 370 kilometer lange Grand Drive van Cranfield naar de Nissan-fabriek in Sunderland was het hoogtepunt van dertig maanden ontwikkelingswerk onder leiding van Nissan Europe.

Een van de belangrijkste aspecten van het project was om een geavanceerd, autonoom besturingssysteem voor auto's te ontwikkelen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat toekomstige, autonoom rijdende auto's een comfortabel en vertrouwd rijgedrag bieden voor de inzittenden.

Tijdens de autonome rit van ruim 370 kilometer werden lessen in de praktijk gebracht in uiteenlopende scenario's. Zo is er gereden op buitenwegen met weinig of geen belijning, kruispunten, complexe rotondes en snelwegen. De autonome technologie zorgde er onderweg voor dat wisselingen van rijstrook en rijbaan, in- en uitvoegen en starten en stoppen in druk verkeer veilig konden worden uitgevoerd.

HumanDrive ging verder dan de ontwikkeling van technologie voor autonoom rijden. Het onderzoek richtte zich ook op de verdere ontwikkeling van cyber security-voorzieningen in autonome auto's. Daarvoor zijn test- en veiligheidsprocedures ontwikkeld en is onderzocht wat de implicaties kunnen zijn van autonome auto's op het verkeer in het algemeen.

Voorlopig blijft HumanDrive een Brits onderzoeksproject, maar de opgedane kennis is ook nuttig voor toekomstige nieuwe systemen voor autonoom rijden. Inmiddels zijn de Nissan JUKE, LEAF, Qashqai en X-Trail leverbaar met ProPILOT. Deze technologie ondersteunt de bestuurder bij het accelereren, besturen en remmen van de auto. Het is te gebruiken in een enkele baan op de snelweg en vooral geschikt voor gebruik in langzaam rijdend verkeer en tijdens cruisen op snelwegen.

Doordat ProPILOT bestuurders ontlast van sommige vervelende elementen van het autorijden, helpt het systeem vermoeidheid en stress te voorkomen zodat de bestuurder de auto beter onder controle kan houden, meer zelfvertrouwen heeft en de verkeersveiligheid toeneemt.

David Moss, Senior Vice President for Research & Development bij Nissan Europe, vertelt: "De visie van Nissan op het gebied van intelligente mobiliteit betekent dat het technologie voor autonoom rijden ontwikkelt die in alle Nissan-modellen ter wereld te gebruiken zijn. De deur staat open om het succesvolle HumanDrive-project een vervolg te geven, want de toekomst is meer elektrisch, meer autonoom en meer connected."

Het HumanDrive-project onderzocht ook hoe kunstmatige intelligentie (AI) en machine-learning de gebruikservaring en het comfort van autonome auto's kan verbeteren. De testvoertuigen die uitstekend presteerden op een afgesloten testbaan, zijn voorzien van AI-systemen die real-time machine-learning mogelijk maken. Deze technologie is ontwikkeld door consortiumpartner Hitachi Europe Ltd. Door een dataset van bekende verkeerssituaties en oplossingen op te bouwen, kan het systeem deze 'kennis en ervaring' toepassen op soortgelijke situaties in de praktijk en zelf een veilige route langs eventuele obstakels plannen. Deze technologie is uitvoerig getest en geoptimaliseerd in uiteenlopende testomgevingen met onder meer simulatie, hardware-tests en afgesloten testcircuits.

Nadhim Zahawi, minister van Business, zegt: "Het veilig voltooien van de langste autonome rit in Groot-Brittannië is een ongelooflijke prestatie voor Nissan en het HumanDrive-consortium. Het betekent een enorme stap voor de uitrol van bestuurderloze voertuigen op Britse wegen. Dit project is een sprekend voorbeeld van hoe de auto-industrie, in samenwerking met de overheid, technologie vooruit kan helpen om de mobiliteit van mensen te verbeteren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot te verlagen."

George Freeman, minister van Future Transport, voegt daaraan toe: "Het Verenigd Koninkrijk wordt koploper op het gebied van intelligente en geautomatiseerde technologie voor voertuig- en verkeersmanagement. Een wereldwijde sector die duizenden banen zal creëren. Onze Future of Mobility: Urban Strategy ondersteunt innovatie voor schoner, groener en slimmer transport en het HumanDrive-project van Nissan is een fantastisch voorbeeld van hoe de Britse transportrevolutie eruit zou kunnen zien."

De leden van het HumanDrive-consortium en hun expertise:

Nissan: hoofdpartner en leidend op het gebied van de ontwikkeling van autonome voertuigen (AV).

Hitachi: kunstmatige intelligentie (AI) om te zorgen voor menselijke bediening en waarneming.

Universiteit van Leeds: het begrijpen en toepassen van 'menselijk rijgedrag' in AV's en de ontwikkeling van een risicomodel.

Connected Places Catapult (CPC): projectmanagement, communicatie en marketing, verspreiding en veiligheid van het project.

HORIBA MIRA: beschikbaar stellen van testfaciliteiten, ondersteunende veiligheidsvoorzieningen.

SBD Automotive: cyber security-ondersteuning en AV Human machine Interface (HMI) studies.

Universiteit van Cranfield: beschikbaar stellen van testfaciliteiten en ondersteuning van AV-demonstraties.

Atkins Ltd: beschikbaar stellen van een Cyber Security Framework.

Aimsun Ltd: onderzoek naar de impact van AV's op het verkeer als geheel.

Highways England: het begrijpen van de behoeften voor de infrastructuur voor het gebruik van AV's.

