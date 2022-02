Nissan Leaf

Nissan Leaf ondergaat facelift voor modeljaar 2022

23 februari 2022 | De Nissan LEAF ondergaat een facelift en is voor modeljaar 2022 voorzien van een vernieuwd design en meer technologie. Het vernieuwde design van de LEAF past beter bij Nissans nieuwe merkidentiteit. De LEAF is voor modeljaar 2022 uitgerust met diverse rijhulpsystemen waaronder ProPILOT en infotainmenttechnologie zoals NissanConnect.De vernieuwde Nissan LEAF komt in de lente van 2022 op de Nederlandse markt en is een voorbode van een krachtig productoffensief met een volledig geƫlektrificeerd aanbod dat Nissan voor na de zomer achter de hand heeft.