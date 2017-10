Nissan Leaf eerst als Zero Edition

2 oktober 2017 | Nissan start de verkoop van de nieuwe LEAF met een speciale introductieversie, de LEAF 2.ZERO EDITION. Deze extra complete uitvoering kost 34.990 euro. Vanaf 2 oktober is de auto te bestellen. De levering start in februari 2018.

De LEAF 2.ZERO EDITION is voorzien van Nissans nieuwste technologieën op het gebied van Intelligent Mobility. Zoals ProPILOT, waarmee de auto gedeeltelijk autonoom kan rijden op de snelweg, bedoeld voor fileverkeer. Tevens is de LEAF uitgerust met het e-Pedal. Hierdoor kan de bestuurder de auto met één pedaal bedienen. Ook de Intelligent Around View Monitor ontbreekt niet. Daarmee is de nieuwe LEAF de meest geavanceerde Nissan die nu leverbaar is.

De 110 kW (150 pk) e-motor heeft een koppel van 320 Nm vanaf 0 toeren per minuut. De nieuwe LEAF heeft een 40 kWh-batterij die zorgt voor 378 kilometer bereik (NEDC). Dankzij het netwerk van meer dan vijfduizend Chademo-snelladers in Europa zijn ook langere ritten geen probleem.

De LEAF 2.ZERO EDITION heeft ook een Comfort Pack met verwarmbare stoelen en een verwarmbaar stuur. Apple CarPlay en Android Auto zorgen voor maximale connectiviteit en zijn te bedienen vanaf het 7-inch TFT-kleurenscherm. De speciale introductieversie heeft daarnaast lichtmetalen 17-inchwielen en is leverbaar in twee metallic kleuren: Spring Cloud en Brillant Black.