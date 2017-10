Nissan Leaf debuteert op Taxi Expo

4 oktober 2017 | De compleet nieuwe, 100% elektrische Nissan LEAF beleeft zijn Nederlandse publieksdebuut tijdens Taxi Expo, de taxivakbeurs op 12 oktober in Houten. De nieuwe generatie van de Nissan LEAF heeft dankzij de 40 kWh batterij een bereik van 378 kilometer (NEDC), wat hem ook geschikt maakt als taxi. De prijzen voor de introductie-uitvoering beginnen bij 34.990 euro. In het eerste kwartaal van 2018 start de levering.

De eerste generatie LEAF, waarvan er wereldwijd 280.000 zijn verkocht, veroverde als taxi het hart van veel steden. In onder meer Amsterdam, Londen, Madrid en Boedapest rijden ze hun emissievrije en geluidsarme ritten. De elektrische Nissan-taxi's zijn te vinden in 113 steden in 26 landen.

De nieuwe LEAF heeft alles in huis om het taxisucces van zijn voorganger te overtreffen. Naast een groter bereik biedt hij een flink grotere laadruimte (435 liter) en een stevige dosis technologie, die het rijden makkelijker en veiliger maakt. De Nissan kan deels zelfstandig rijden in fileverkeer door ProPILOT. Dankzij het nieuwe e-Pedal kan de LEAF starten, wegrijden en stoppen terwijl de bestuurder maar een pedaal gebruikt. Dat maakt het rijden veel minder inspannend, met name in druk stadsverkeer.

De prijzen beginnen bij 34.990 euro voor de LEAF 2.ZERO EDITION. Die is voorzien van ProPILOT, e-Pedal, lichtmetalen 17-inchvelgen, Around View Monitor, verwarmbare stoelen en een verwarmbaar stuur. Bestellen kan per direct, de levering start in het eerste kwartaal van 2018.