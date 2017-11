Nissan LEAF wint innovatieprijs

10 november 2017 | Nog voor de marktintroductie heeft de nieuwe Nissan LEAF al zijn eerste internationale prijs te pakken. Het is de 'CES Best of Innovation award', toegekend door de Consumer Technology Association. Elk jaar bekroont deze Amerikaanse organisatie baanbrekende producten en technologie met innovatieprijzen in de aanloop naar de CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas.

De Nissan LEAF dankt de overwinning met name aan de ProPILOT-technologie, de opmaat is naar autonoom rijden, en aan zijn nieuwe e-Pedal. "Het is een hele eer om zo vroeg al een belangrijke erkenning voor de LEAF te krijgen", aldus Daniele Schillaci, die bij Nissan onder meer verantwoordelijk is voor marketing en sales wereldwijd van zero-emission voertuigen. "Deze prijs is bedoeld voor producten en technologie die van grote waarde zijn voor gebruikers en voor onze planeet. De award past dus perfect bij de nieuwe LEAF. Het is niet zomaar een auto. Het is vooral ook een representant van Nissan Intelligent Mobility, onze visie op persoonlijke mobiliteit voor een betere wereld".

De bekendmaking van de CES Best of Innovation awards voor 2018 voltrok zich in New York voor een zaal vol experts uit de tech industry. Deze CES Unveiled Ceremony wordt georganiseerd door de Consumer Technology Association in aanloop naar de CES 2018 die in januari van start gaat. De Consumer Technologie Association zal daar de nieuwe LEAF op een speciale display presenteren.

De nieuwe Nissan LEAF biedt meer praktische innovaties en technologieën dan iedere andere elektrisch aangedreven auto tot dusver. Zeker de mogelijkheden om de batterij van deze auto te gebruiken voor energievoorziening thuis of als component in vehicle-to-grid projecten zijn interessant voor de gebruikers.

De productie voor West-Europa van de nieuwe Nissan LEAF start komende december. De marktintroductie is gepland vanaf februari 2018.