Nissan geeft 8.000 euro korting op Leaf

16 juni 2020 | Speciaal voor alle nieuwe eigenaren van een elektrische auto heeft Nissan een handleiding met tips ontwikkeld: de EV Driver Etiquette. En goed nieuws voor toekomstige LEAF-rijders: de volledig elektrische Nissan LEAF is nu zeer aantrekkelijk met een voordeel dat kan oplopen tot wel 8.000 euro.

Dankzij de nieuwe aanschafsubsidie is het voor particuliere klanten nu wel heel aantrekkelijk om een nieuwe Nissan LEAF te kopen of te leasen. De EV-subsidieregeling van 4.000 euro wordt tijdelijk door Nissan versterkt met 4.000 euro Nissan Zero Emission Bonus. Dat levert in totaal tot wel 8.000 euro op voor de particuliere klant. Wachttijden zijn er niet: de Nissan LEAF 40 kWh en de LEAF e+ 62 kWh zijn direct leverbaar uit voorraad.

De LEAF viert dit jaar zijn tiende verjaardag en profiteert van Nissan's grote expertise op het gebied van elektrische voertuigen en technische innovatie. De 40 kWh LEAF en 62 kWh LEAF e+ bieden een mix van opwindende vermogensafgifte en actieradius: respectievelijk 270 km en 385 km (WLTP).

Een reeks functies voor bestuurdersassistentie vormen een aanvulling op de boeiende rijervaring, waaronder het ProPILOT-systeem dat ondersteuning biedt bij het sturen, accelereren en remmen om de bestuurder te helpen tijdens lange reizen en bij druk verkeer. De technologie strekt zich uit tot het nieuwste NissanConnect-infotainmentsysteem, dat Apple CarPlay en Android Auto bevat voor naadloze smartphone-integratie onderweg.

Om nieuwe en ervaren eigenaren van elektrische auto's op weg te helpen heeft Nissan een speciale pocketgids vol adviezen ontwikkeld: de Nissan EV Driver Etiquette. De Nissan EV Driver Etiquette:

Houd rekening met mede-EV-rijders: Ontkoppel geen elektrische auto's van andere bestuurders bij openbare oplaadpunten. Als je thuis een oplaadpunt hebt, overweeg dan om deze af en toe aan je buurman aan te bieden, als dat veilig kan. Beter een goede buur dan een verre vriend. Liefst 88% van de mensen geeft prioriteit aan thuisladen, dus met het delen van een laadpunt kun je iemand erg blij maken! Sharing is caring: Help je vrienden en familie door je eigen tips over lokale openbare oplaadpunten te delen, of gebruik apps en forums om je advies te bundelen met tips van collega-EV-rijders in de omgeving. Met de Nissan Charge-app kun je iedereen in de EV-gemeenschap helpen door te adviseren welke laadpunten het beste zijn, zodat ze gemakkelijk lange ritten kunnen plannen. Vermijd ICE-ing: Wanneer een laadpaal die jij wilt gebruiken geblokkeerd wordt door een auto die niet aan het laden is, noemen we dat ICE-ing. Dat is heel vervelend, want nu kun je niet laden. Let dus op dat je niet parkeert bij een oplaadpunt als je niet van plan bent de oplader te gebruiken. Dat zou je bij een brandstofpomp bij een tankstation ook niet doen. Als je een elektrische auto gaat opladen, wees dan bedachtzaam en bedenk hoe lang je moet opladen; bij een openbaar CHAdeMO snellaadpunt kun je de Nissan LEAF (40 kWh) en LEAF e + (62 kWh) in respectievelijk slechts 60 minuten en 90 minuten 20% tot 80% opladen. Zorg goed voor de batterij Om de batterijcapaciteit te garanderen en de impact op het rijbereik te minimaliseren, kun je het beste een EV niet voor een lange tijd op een laag batterijniveau laten staan. Het is verstandig om de batterij iedere 90 dagen tot 80% op te laden, met behulp van de oplaadprocedure "Long Life Mode (80%)". Plan het laden: Stippel je route uit als je een langere reis plant en maak gebruik van online kaartdiensten om onderweg beschikbare oplaadpunten te vinden. Vooruitplannen is belangrijk; het maakt een lange reis veel gemakkelijker. Er zijn een aantal echt handige tools om je hierbij te helpen; de Nissan Charge-app toont de prijs en beschikbaarheid van laadpunten in realtime, zodat je flexibel kunt zijn. Gemiddeld kost het 2 euro per 100 kilometer om een LEAF op te laden, dus je kunt onderweg optimaal profiteren van openbare oplaadpunten. Heb je niet veel stroom nodig? Laat een vriendelijke boodschap achter: Als je niet lang hoeft op te laden bij een openbaar oplaadpunt, laat dan een leuke notitie achter op de voorruit of bij de oplader voor de volgende EV-rijder, om hen te laten weten hoelang je nog moet laden of wanneer je terugkomt. Openbare diensten delen we met elkaar en dat geldt ook voor oplaadpunten. Dus laat een briefje achter waarin staat dat je met plezier het laadpunt vrij wilt maken voor de volgende EV-bestuurder - als het type laadpunt dat toestaat - en je maakt geheid vrienden! Controleer uw banden en rij-instellingen: Schakel de energiebesparende modi van je auto in om de energie-efficiëntie te maximaliseren en zorg ervoor dat de banden zijn opgepompt tot het door de fabrikant aanbevolen niveau. Met een paar snelle stappen kun je de efficiëntie van je elektrische auto verhogen. Het kiezen van de juiste rijmodus is essentieel. Om je reis te optimaliseren kun je in de Nissan LEAF voor de Eco-modus kiezen. Deze modus is vooral nuttig tijdens het rijden in de stad. Dankzij het unieke e-pedaal van Nissan kun je de LEAF versnellen en afremmen met één pedaal, het zogeheten 'one pedal driving'. Zo optimaliseer je het regeneratieve remmen en laat je de auto het werk doen. Het regeneratieve remsysteem wordt nog efficiënter door de B-modus te activeren, waardoor de LEAF onderweg nog meer energie terugwint en sterker afremt. Ontdek beschikbare oplaadmogelijkheden: Een elektrische auto is als een slapende kat; hij is elke dag 20 uur inactief. Maak dus verstandig gebruik van deze momenten. Of het nu gaat om openbare oplaadpunten, een professioneel laadpaal thuis of zelfs een normaal stopcontact, je kunt een elektrische auto, net als je smartphone, overal waar je toegang hebt tot netstroom moeiteloos opladen. Zorg voor lokale oplaadpunten: Ga zorgvuldig en netjes met lokale openbare laadpunten om, zoals je ook met je eigen laadpunt omgaat. Zo blijven de laadpunten foutloos en snel werken, zodat iedereen er onderweg gemakkelijk gebruik van kan maken.

Nieuwe vloermatten voor de Nissan Leaf?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Nissan Leaf rijdt 370 km autonoom

10 februari 2020

Nieuw instapmodel voor Nissan Leaf

18 juni 2019

24 x Nissan LEAF voor Sloecentrale

22 mei 2019

Meer opties en uitvoeringen voor Nissan

5 maart 2019