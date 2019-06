Nieuw instapmodel voor Nissan Leaf

18 juni 2019 | Nissan introduceert een nieuwe instap-versie van de Leaf. Vanaf 36.990 is de nieuwe Nissan LEAF nu leverbaar. Het betreft de uitvoering Acenta met een 40 kWh lithium-ion batterij, die is toegevoegd aan de line-up voor 2019. Nissan wil hiermee elektrisch rijden aantrekkelijker maken voor zowel leaserijders als particulieren.

De nieuwe Nissan LEAF is de bestverkochte elektrische auto in Europa van het afgelopen jaar. Daarmee beleefde de elektrische middenklasser een ijzersterk debuutjaar. Nissan wil dat succes voortzetten. Een belangrijke stap is gezet met het uitbrengen van de LEAF e+ met 160 kW (215 pk) vermogen. Een grote 62 kWh lithium-ion batterij maakt een actieradius mogelijk tot 385 km (WLTP, gecombineerd). De volgende stap wordt nu gezet met een scherp geprijsde instapversie. Dat is de LEAF Acenta met 40 kWh.

De Nissan LEAF Acenta 40 kWh heeft een elektromotor van 110 kW (150 pk) en rijdt op een volle batterij tot 270 km. Standaard is een 3,6 kW OBC-laadaansluiting. De auto is daarnaast voorzien van een ChaDeMo Quickcharger-aansluiting om tot 50 kW te kunnen snelladen. De LEAF Acenta biedt technologie die elektrisch rijden bijzonder aangenaam maakt, zoals het e-Pedal, Intelligent Cruise Control en NissanConnect EV navigatiesysteem.

Optioneel is een Comfort Pack leverbaar. Dat betekent een upgrade naar een on board laadvoorziening van 6,6 kW, zoals bij de LEAF e+, en uitbreiding van de uitrusting met stuurverwarming en stoelverwarming voor en achter. De meerprijs van het Comfort Pack bedraagt € 1.000,-.