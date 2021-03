500.000e Nissan Leaf geproduceerd

23 maart 2021 | Nissan houdt de vaart erin op weg naar CO2-neutraliteit. Nissan heeft in de fabriek in Sunderland nu zelfs meer exemplaren gebouwd van de elektrische LEAF, dan van de iconische Bluebird die van 1986 tot 1990 in Sunderland van de band rolde.

In de periode van 1986 tot 1990 werden 187.178 exemplaren van de Bluebird gebouwd in Sunderland. Destijds duurde het meer dan 22 uur om één Bluebird te bouwen. Nu, 35 jaar later, hebben grote verbeteringen in de fabricagetechnologieën in Sunderland de fabricagetijd teruggebracht tot 10 uur voor een Nissan LEAF. Sinds 2013 zijn er al meer dan 175.000 exemplaren van de LEAF geproduceerd in Sunderland.

Alan Johnson, Vice President Manufacturing bij de Nissan Sunderland fabriek, zegt: "De Bluebird was een iconisch model voor de fabriek en roept mooie herinneringen op bij alle Nissan liefhebbers. De aantallen van de LEAF laten zien hoe onze innovaties, vaardigheden en processen op het gebied van fabricage enorm zijn verbeterd. Het overstijgen van de Bluebird aantallen is een mijlpaal, maar er komt dankzij ons groeiende geëlektrificeerde aanbod nog veel meer aan voor ons team." Het aantal medewerkers van de fabriek in Sunderland is gegroeid van 430 in 1980 tot 6.000 nu. Van de medewerkers die in 1986 begonnen, werken er 19 nog altijd.

De eerste auto die van de band rolde, de Bluebird Job 1, vormt het middelpunt van een lokale museumcollectie die is gewijd aan het belang van dat eerste model. De Nissan LEAF heeft zijn plekje in de geschiedenisboeken al verdiend: recent rolde in Sunderland de LEAF met productienummer 500.000 van de band met als eindbestemming een klant in Noorwegen.

Nissan stelt zichzelf ten doel om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn met al zijn activiteiten en voor de gehele levenscyclus van de producten. Als onderdeel hiervan zal vanaf 2030 ieder Nissan model op de belangrijkste markten ter wereld zijn geëlektrificeerd. Ook introduceert Nissan innovaties op gebied van elektrificatie en fabricage.

Nissan heeft onlangs ook plannen aangekondigd voor een flinke uitbreiding naar het opwekken van hernieuwbare energie in fabriek in Sunderland, in het Verenigd Koninkrijk. Als dit plan wordt goedgekeurd dan zal de uitbreiding van 37.000 zonnepanelen resulteren in genoeg opgewekte hernieuwbare energie om 20% van de fabriek te voorzien van stroom. Dit is genoeg om elke emissievrije Nissan LEAF te bouwen die in Europa wordt verkocht.

Op zoek naar een Nissan Leaf?

bynco heeft er 20 vanaf € 20.750,-

Nissan viert 10 jaar LEAF groen

8 februari 2021

Nissan Leaf nu vanaf 359 euro per maand

18 november 2020

Nissan viert 10 jaar Leaf

10 november 2020

Nissan produceert 500.000ste LEAF

9 september 2020