1.000 euro laadtegoed bij nieuwe Nissan LEAF

11 september 2018 | Nissan maakt elektrisch rijden voor particulieren aantrekkelijker: zij krijgen bij aanschaf van een nieuwe LEAF tijdelijk een laadtegoed van 1.000 euro. Hiermee kan de LEAF-rijder meer dan 15.000 kilometer gratis opladen. Het aanbod geldt ook voor kleinzakelijke kopers: zzp'ers en mkb'ers.

De laadpas met het gratis tegoed wordt uitgegeven door energieplatform Vandebron. Met de pas kunnen LEAF-rijders opladen bij meer dan 18.000 openbare laadpunten en snelladers in Nederland. Ook in het buitenland is de pas te gebruiken; de app van Vandebron vertelt rijders precies om welke laadpalen en snelladers het gaat.

Het laadtegoed van 1.000 euro laat zich vertalen in 15.000 tot 20.000 kilometer elektrisch rijden (afhankelijk van laadtarieven en verbruik). Het tegoed is drie jaar geldig en is eventueel over te dragen aan een volgende eigenaar van de auto.

De LEAF-koper ontvangt een sleutelhanger van Vandebron die tevens dienstdoet als elektronische sleutel van de laadpalen. Vandebron rekent alleen in het tweede en derde jaar een abonnementstarief (3,50 euro per maand. Vandebron-klanten betalen 1,50 euro per maand) dat met het laadtegoed wordt verrekend. Vandebron betrekt energie rechtstreeks van zo'n honderd duurzame producenten in Nederland.

Sinds begin 2018 levert Nissan de nieuwe LEAF met 40 kWh-batterij. Het bereik volgens de nieuwe WLTP-normen komt op gemiddeld 270 km. De prijzen beginnen bij 36.890 euro. Van de nieuwe generatie LEAF zijn in Europa meer dan 37.000 exemplaren verkocht sinds de introductie van het model.