Nissan bouwt miljoenste JUKE

17 juli 2018 | Acht jaar nadat hij verscheen, rolt de miljoenste Nissan JUKE van de band in de Nissan-fabriek in het Engelse Sunderland. Gemiddeld rolt elke 105 seconden een nieuwe JUKE uit die fabriek.De Nissan JUKE dankt zijn succes aan de kenmerkende styling. En met ingang van modeljaar 2018 biedt de JUKE een grotere keuze aan mogelijkheden om zowel in- als exterieur aan te passen aan de smaak van de klant. Met alle opties en personalisatiemogelijkheden zijn meer dan 23.000 uitvoeringen van de JUKE mogelijk. De miljoenste JUKE is een Tekna-uitvoering in de kleur Vivid Blue, de nieuwste kleur in het kleurengamma van de JUKE.

Kevin Fitzpatrick, Senior Vice President Manufacturing, Supply Chain Management en Purchasing van Nissan Europe, vertelt: "Het is een geweldige prestatie om de mijlpaal van een miljoen exemplaren te bereiken, ongeacht het model. Acht jaar geleden was er geen enkele auto op de markt die ook maar enigszins aan de JUKE doet denken. Nissan creëerde met de JUKE een nieuw segment en introduceerde een vormgeving die nog nooit was vertoond. Nu hebben we een miljoen klanten voor alleen al de JUKE, die daarmee de leider in zijn segment is. Het is ook fantastisch dat de nieuwe versie voor modeljaar 2018 - met alle verbeteringen en personalisatiemogelijkheden - nog net zo populair is als de versie waarin de JUKE in 2010 debuteerde".

De JUKE was de tweede Crossover die Nissan in de Engelse fabriek produceerde, na de QASHQAI. Die ging in 2006 in productie en was de start van Nissans dominantie in de markt voor Crossovers. Meer dan drie miljoen QASHQAI's zijn in Sunderland gebouwd. Na de QASHQAI, de Micra (2,4 miljoen exemplaren) en de Primera (1,5 miljoen) is de JUKE het vierde model dat in dezelfde fabriek meer dan een miljoen keer is gebouwd. In het aantal van een miljoen is ook de sportieve premiumuitvoering, de JUKE Nismo, inbegrepen. Die ging in Sunderland in 2012 in productie. Verkoop-statistieken geven aan dat zwart in Europa de populairste kleur voor de JUKE is; zwart is ook de populairste keuze voor gepersonaliseerde interieurs en exterieurs.

Het verkoopsucces van de JUKE houdt aan. In 2017 verkocht Nissan er 95.000 in Europa. Voorzieningen van de JUKE van het nieuwste modeljaar zijn onder meer de nieuwe, opvallend donker verchroomde V-motion-grille, de donkere binnenzijde van de koplampen en donkere richtingaanwijzers in de buitenspiegels. LED-mistlampen zijn nu standaard vanaf de uitvoering Acenta.

Nissan heeft drie nieuwe designs voor de lichtmetalen 16- en 18-inchwielen toegevoegd aan het wielengamma van de JUKE, die leverbaar zijn vanaf de Acenta-uitvoering. Voor klanten die extra flair aan hun nieuwe auto willen toevoegen, zijn er gekleurde inzetten leverbaar voor de wielen van de uitvoering Tekna. Ook het interieur biedt mogelijkheden voor personalisatie in de kleuren geanodiseerd oranje en geanodiseerd blauw. Ook biedt Nissan optioneel zwart imitatielederen bekleding voor het interieur en gekleurd dubbel stikwerk voor armsteunen en de kap van het dashboard.