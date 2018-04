Nissan maakt prijzen bekend van vernieuwde e-NV200

4 april 2018 | Nissan maakt de prijzen bekend van de complete line-up van de vernieuwde e-NV200 40 kWh. De Nissan e-NV200 heeft dankzij de nieuwe batterij een actieradius van 275 kilometer (NEDC) op een enkele acculading, is voorzien van een rijkere standaarduitrusting én een uitgebreide garantie. De e-NV200 40kWh is leverbaar als Van en als Evalia met vijf of zeven zitplaatsen. De prijzen van de e-NV200 Van beginnen bij 29.390 euro. De Evalia is er voor prijzen vanaf 34.040 euro. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

De vernieuwde Nissan e-NV200 40kWh combineert de eigenschappen van de Nissan NV200 met die van de toonaangevende nieuwe Nissan LEAF. het resultaat is een volledig elektrisch aangedreven bestelauto of personenbus met innovatieve technologie en functionaliteit.

Nissan levert de vernieuwde e-NV200 Van 40 kWh als VISIA, OPTIMA en BUSINESS. De basisuitvoering VISIA is uitgerust met standaard onder meer een radio/CD-/MP3-speler met Bluetooth-connectiviteit. De uitvoering OPTIMA voegt hier nog een passagiersairbag, zij-airbags, een achteruitrijcamera en laadvloerbescherming aan toe. De BUSINESS heeft als extra een aangepast Connect EV-navigatiesysteem inclusief DAB+.

De Nissan e-NV200 Evalia is bedoeld voor personenvervoer. Het is momenteel de enige volledig elektrisch aangedreven zevenzitter op de Europese markt en is daarmee geschikt voor taxi- en shuttlediensten. Nissan levert de e-NV200 Evalia 40 kWh altijd als Connect Edition met standaard een achteruitrijcamera, lichtmetalen wielen en een Connect EV-navigatiesysteem. De versie met vijf zitplaatsen is leverbaar voor prijzen vanaf 34.040 euro (meerprijs zevenzitter 500 euro).

Nissan levert alle versies van de vernieuwde e-NV200 40 kWh standaard met twee laadkabels: één kabel voor het opladen via het stopcontact (zes meter lang) én een kabel voor het opladen via een wallbox of een publieke laadpaal. Het volledig opladen via een 220/230V-output duurt zestien uur. Met 16A-oplaadkracht (1-fase) is dat twaalf uur en via 32A (1-fase) bedraagt de oplaadtijd zes uur. Via een snellader resulteert veertig minuten laden in tachtig procent capaciteit.

Ter introductie van de vernieuwde e-NV200 40 kWh kunnen particuliere klanten op kosten van Nissan kiezen voor een wallbox inclusief basisinstallatie óf een Fastned-voucher voor snelladen ter waarde van 1.210 euro inclusief BTW.

De Nissan e-NV200 40 kWh is meer dan alleen een volledig elektrisch voertuig. Het is een mobiele power-unit met de mogelijkheid om te laden en ontladen. Hiermee kan het voertuig energie teruggeven aan het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld om vraag en aanbod op lokaal niveau te stabiliseren met behulp van Nissans innovatieve Vehicle to Grid-technologie.

De e-NV200 40 kWh is leverbaar in de kleuren (Pearl) White, Silver, Light Gray, Black, Red en Blue (niet voor Van).