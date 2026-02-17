Tesla introduceert Grok in de auto

Geïntegreerd in een Tesla kan Grok op verzoek van de bestuurder navigatieopdrachten geven - of het nu gaat om het instellen van een bestemming, het onderweg aanpassen van routes of het ontdekken van nuttige plaatsen. Grok kan ook de gebruikershandleiding van het voertuig raadplegen en geeft advies over hoe het beste met het voertuig kan worden omgegaan, het optimale gebruik ervan, het onderhoud en het interpreteren van waarschuwingen die op het dashboard worden weergegeven.

Via het stuurwiel en het touchscreen van een Tesla kan de persoonlijkheid worden ingesteld op:

De gebruikelijke Grok-modi: Assistent, Taalcoach, Therapeut, Verteller, Meditatie, Dokter, Samenzwering

Kindspecifieke modi: Kinderverhalen, Trivia-game voor kinderen

NSFW-modi (alleen 18+): Losgeslagen, Motivatie, Romantisch, Beredeneerd

De assistent kan ook worden gepersonaliseerd door verschillende persona's te selecteren:

Ara - Opgewekte vrouwenstem

Eve - Rustgevende vrouwenstem

Leo - Britse mannenstem

Rex - Kalme mannenstem

Sal - Zachte mannenstem

Grok wordt nu uitgerold en is beschikbaar op de in aanmerking komende uitvoeringen van Model S, Model 3, Model X en Model Y. Om Grok te activeren en te gebruiken moeten gebruikers beschikken over een Premium Connectivity-abonnement of een stabiele wifiverbinding. Gesprekken zijn anoniem voor Tesla en niet gekoppeld aan het voertuig, waardoor de privacy van de eigenaar gewaarborgd is. Tesla zal diepere integratie en nieuwe functies blijven introduceren via gratis draadloze software-updates.