Suzuki prijst Vitara en S-Cross Special Edition

De tijdelijke Special Edition uitvoering voor de Suzuki Vitara biedt 2.149 euro klantvoordeel en is gebaseerd op de Style-uitvoering. Onder andere het Suzuki Safety System Pro, Parkeersensoren voor en achter, deels kunstlederen bekleding, 17 inch lichtmetalen velgen en het Suzuki Multimedia Systeem zijn altijd standaard. De Special Edition uitvoering kenmerkt zich door zwarte exterieuraccenten te combineren met subtiele oranje stiksels in het interieur en wordt geleverd in drie exterieurkleuren, Savanna Ivory, Sphere Blue en Ice Grayish Blue welke altijd gecombineerd worden met een Cosmic Black dak.

De Vitara Special Edition is er vanaf 33.999 euro en vanaf 37.299 voor de versie met automatische versnellingsbak. Optioneel is een panoramadak en AllGrip vierwielaandrijving leverbaar.

Suzuki S-Cross Special Edition

De Special Edition uitvoering voor de S-Cross biedt 2.049 euro klantvoordeel en krijgt dezelfde stylingdetails mee als de Vitara Special Edition. De S-Cross Special Edition is leverbaar in de kleuren Titan Dark Grey, Sphere Blue en Savanna Ivory. Savanna Ivory is volledig nieuw en enkel voorbehouden aan de Special Edition uitvoering. Subtiele oranje stiksels worden ook hier gecombineerd met zwarte exerieurdetails.

De S-Cross Special Edition is er vanaf 35.7499 euro en vanaf 39.049 voor de versie met automatische versnellingsbak. Net als voor de Vitara zijn een panoramadak en AllGrip vierwielaandrijving optioneel leverbaar.

De Special Edition uitvoeringen staan vanaf de tweede week van maart bij de Suzuki dealer. Suzuki biedt tot 10 jaar garantie op de auto's.