Polestar kondigt 4 nieuwe modellen aan

Polestar is van plan om tegen 2028 de volgende vier nieuwe modellen op de markt te brengen:

Polestar 5: een vierdeurs Grand Tourer (GT) die in 2025 is gepresenteerd en waarvan de leveringen naar verwachting in de zomer van 2026 van start gaan.

Polestar 4: een nieuwe variant op basis van het huidige model van Polestar, dat zich richt op een bredere klantenkring door meer veelzijdigheid te bieden. Hij wordt later dit jaar gelanceerd en de eerste exemplaren worden naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 geleverd.

Polestar 2: het model dat het merk Polestar groot heeft gemaakt. De volledig nieuwe opvolger wordt naar verwachting begin 2027 gelanceerd.

Polestar 7: een compacte SUV, waarvan de lancering gepland staat voor 2028.

Michael Lohscheller, CEO van Polestar zegt: "Na ons beste verkoopjaar ooit lanceren we nu het grootste modeloffensief in onze geschiedenis, met vier elektrische auto's die binnen drie jaar op de markt worden gebracht. We richten ons op het hart van de markt, waar de klantvraag groot is en de marges substantieel zijn. In combinatie met de verdere uitbreiding van ons retailnetwerk en een groeiend klantenbestand leggen we daarmee de basis voor winstgevende groei en operationele verbetering".

Ondanks geopolitieke en economische uitdagingen realiseerde Polestar in 2025 zijn beste jaar ooit op het gebied van verkopen. Voor 2026 verwacht het bedrijf met een gedisciplineerde aanpak een lage dubbelcijferige groei van het volume te realiseren. De verkoopmix zal naar verwachting blijven evolueren, met een toenemend aandeel voor de Polestar 4.