MG levert miljoenste auto in Europa

De bestverkochte MG in Europa tot nu toe is de MG ZS, met 424.000 exemplaren. Ook andere modellen, zoals de volledig elektrische MG4, zijn een succes. MG heeft in totaal inmiddels 317.000 EV's afgeleverd in Europa. Het brede aanbod van elektrische MG's is recent uitgebreid met de MGS6 EV. De opvallend vormgegeven MG Cyberster markeert een nieuw hoofdstuk in de sportwagengeschiedenis van het merk.

MG noteerde in 2025 een sterke groei in de verkopen van efficiënte en praktische Hybrid+ modellen. Met 139.000 in Europa afgeleverde exemplaren leverden deze modellen vorig jaar een belangrijke bijdrage aan de verdere groei van het merk.

Met de levering van de miljoenste MG bevestigt het merk zijn positie als vaste waarde in Europa. Het erfgoed van het sportwagenmerk vormt een basis voor de strategie om geëlektrificeerde mobiliteit bereikbaar te maken voor een breed publiek. In 2026 introduceert MG meerdere nieuwe modellen en technologieën, waarmee het merk zijn positie in Europa wil versterken.