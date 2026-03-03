Mazda maakt prijs CX-6e bekend

Dankzij een DCâ€'laadsnelheid van 195 kW laadt de batterij onder ideale omstandigheden in 24 minuten van 10 naar 80 procent. Voor thuis of openbaar laden beschikt de CXâ€'6e over een 11 kW driefasige ACâ€'lader (type 2). Het geremde trekgewicht van 1.500 kg maakt de auto inzetbaar voor uiteenlopende doeleinden.

Takumi Business Edition

Speciaal voor de zakelijk rijder biedt Mazda de Takumi Business Edition. Deze uitvoering heeft een vanafprijs van € 45.990,-, incl. kosten rijklaar maken. De Takumi Business Edition is met Financial Lease beschikbaar vanaf € 599,- per maand op basis van 48 maanden en 2,99% rente. De Mazda CX-6e is in de Operational Lease beschikbaar vanaf € 669,- per maand op basis van een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Het Private Lease tarief start bij € 695,- per maand op basis van een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar.

Standaard is er een uitrusting met onder meer een 26,45-inch infotainmentscherm, het panoramische zonnedak met gelamineerd isolatieglas en automatisch zonnescherm, 19-inch lichtmetalen velgen en een uitgebreid veiligheidspakket. Op deze uitvoering is de optie voor een Black interieur met donkere hemelbekleding of een Warm Beige interieur met lichtgrijze hemelbekleding.

De Takumi uitvoering met een vanafprijs van € 48.190,-, incl. kosten rijklaar maken, heeft dezelfde rijke uitrusting als de Takumi Business Edition, maar als extra zijn de Diamond Cut 21-inch lichtmetalen velgen.

De Takumi Plus is de meest luxe uitvoering van de Mazda CX-6e met een vanafprijs van van € 49.990,-, incl. kosten rijklaar maken. Ten opzichten van de Takumi heeft deze uitvoering onder meer de digitale spiegels, luxere sfeerverlichting, stoelverwarming en -ventilatie op de tweede zitrij en het two-tone Pure-White & Amethyst interieur met donkere hemelbekleding.

Op de CX-6e is elke kleurstelling, op Jet Black na, een two-tone uitvoering met daarbij een zwart dak. Ook is elke lakkleur standaard metallic, waarbij Crystal White Pearl, een metallic lak, de kleur zonder meerprijs is. De volgende kleuren zijn beschikbaar: Soul Red Crystal, Machine Grey, Nightfall Violet, Jet Black, Aero Grey en Crystal White Pearl tegen meerprijs.

De CX-6e zal in de zomer van 2026 in de showroom bij de Nederlandse Mazda dealer staan en is per direct te bestellen.