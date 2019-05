Lightyear One wordt onthuld op 25 juni

14 mei 2019 | Het prototype van de eerste elektrische auto die specifiek is ontworpen als zonneauto, wordt op 25 juni in Katwijk onthuld. Dat kondigt Lightyear, de Nederlandse pionier in schone mobiliteit, vandaag aan. De Lightyear One, zoals het eerste model heet, vormt het tastbare startpunt van Lightyear's missie om schone mobiliteit voor iedereen en overal ter wereld beschikbaar te maken. Het is de eerste keer dat de Lightyear One aan de wereld wordt getoond.

Lightyear belooft innovatieve oplossingen om automobilisten een stuk vrijer te laten bewegen. De auto is vanaf begin af aan ontworpen om de twee grootste nadelen van elektrische auto's op te lossen: de actieradius en het laadproces. De fourwheeldrive kan volgens de makers een lange tijd rijden zonder gebruik te hoeven maken van een laadpaal. De batterij claimt een range van zeshonderd tot achthonderd kilometer, afhankelijk van het gebruik. Wanneer de auto wel opgeladen moet worden, zorgt het energie-efficiënte design ervoor dat dit twee tot drie keer zo snel gaat als bij andere elektrische voertuigen. Dit houdt in dat e-rijders tot vierhonderd kilometer 's nachts kunnen opladen via een regulier stopcontact. De Lightyear One kan hierdoor ook rijden op plekken waar nog geen laadinfrastructuur aanwezig is.

De engineering van de Lightyear One beperkt zich niet tot het vermogen. De geoptimaliseerde aerodynamica, het lichte gewicht en de vier onafhankelijke motoren die geïnstalleerd zijn in de wielen, zorgen ervoor dat er weinig weerstand is en de auto maximaal gebruik maakt van de opgewekte energie.

Lightyear is opgericht in 2016 door vijf teamleden die Stella hebben ontworpen; de eerste gezinsauto op zonne-energie. De auto won de World Solar Challenge in Australië en de 'Best Technology Achievement', uitgereikt tijdens de Crunchies. De auto maakte het mogelijk van LA naar San Francisco te rijden met maar één laadmoment en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Lightyear is opgericht met het belangrijke streven betrouwbare en duurzame mobiliteit voor iedereen en overal beschikbaar te maken.

Lightyear's doel is om binnen de komende tien jaar auto's te leveren met lage gebruikskosten en een lange levensduur, zodat de kosten per gereden kilometer extreem laag zijn. Op dat moment wordt elektrisch rijden toegankelijk voor een veel grotere groep mensen dan nu het geval is.

Op 25 juni 2019 wordt het rijdende prototype van de Lightyear One onthuld in Katwijk. Inmiddels hebben bijna honderd mensen de Lightyear One al gereserveerd.