Lexus introduceert nieuwe ES

Van voren gezien heeft de geheel nieuwe ES de kenmerkende Lexus-spindelvormige carrosserie, die zich uitstrekt van de motorkap tot aan de randen van de bumper. Hoofdontwerper Kumai wilde een breed en laag 'gezicht' behouden en de hoogte van de voorschermen laag houden om zo het karakteristieke uiterlijk van een premium sedan te behouden.

De auto heeft ook een nieuwe spindelvormige carrosserie die oprijst uit de laag geplaatste neus. De opvallende vorm drukt het elektrische vermogen uit - zowel batterij-elektrisch als volledig hybride - en maakt de auto direct herkenbaar als een Lexus. Details zijn onder meer een nieuwe koplampopstelling die een dubbele L-vorm creëert, een nieuw kenmerk voor de elektrische modellen van Lexus.

Zijaanzicht

Het zijaanzicht was cruciaal om ervoor te zorgen dat de auto de elegante uitstraling van een sedan kreeg. Door een zwarte zijlijst toe te voegen oogt de auto slanker, langer en strakker oogt. De lijst wordt ook gebruikt als designelement om de voor- en achterkant van de auto met elkaar te verbinden.

De nieuwe Lexus ES heeft een vloeiend silhouet, waarbij de cabine naar achteren toe taps toeloopt. De contrasterende onderkant bestaat uit zowel vlakke als geprofileerde oppervlakken en gespierde, aerodynamisch efficiënte flanken.

De achterverlichting omvat L-signatuurverlichting en een enkele, naadloze lichtbalk waarin het LEXUS-logo is geïntegreerd. Hierin zijn de achter- en remlichten verwerkt. De lichtbalk versterkt niet alleen de brede houding en het gebeeldhouwde achteraanzicht, maar draagt ook bij aan de aerodynamische prestaties en het beheersen van de luchtstroom aan de achterkant van de auto.

Interieur

Het basisontwerpprincipe voor het interieur van de nieuwe ES was "Clean Tech x Elegance", wat een eenvoudige en moderne esthetiek oplevert. Hoofdontwerper Kumai spreekt over "het elimineren van visuele ruis" wanneer hij beschrijft hoe oppervlakken strak en overzichtelijk zijn gemaakt, met de nadruk op de prioriteiten voor een ruime en comfortabele ruimte.

In overeenstemming met het Lexus-principe van Omotenashi hebben de schakelaars een minimalistisch, onopvallend ontwerp dat in het interieur past. Wanneer de auto is uitgeschakeld, zijn de schakelaars niet zichtbaar onder de bekleding van het dashboard; wanneer de bestuurder de auto start, lichten ze op en worden ze zichtbaar. De schakelaars hebben het strakke uiterlijk van een aanraakscherm, maar geven een tactiele feedback bij gebruik.

De ontwerpers hebben gebruikgemaakt van print- en lichttransmissietechnologie om een voor Lexus unieke oppervlakteverlichting te creëren. Voor de bekleding van de deurpanelen is een film met bamboe-effect gebruikt, die met geavanceerde printtechnieken in lagen is aangebracht. Gecombineerd met de lichttransmissietechnologie zorgt dit voor een oppervlakteverlichtingseffect over de panelen dat perfect is gesynchroniseerd met de sfeerverlichting in de cabine.

Het bovenste gedeelte is open om het zicht van de bestuurder te optimaliseren, terwijl het instrumentarium wordt weergegeven in een asymmetrisch 12,3-inch digitaal scherm, waardoor een lagere meterbehuizing kan worden gebruikt. De materiaalkwaliteit is verbeterd met zachte, leerachtige accenten en dynamische lichteffecten.

Tweede helft 2026

De volledig nieuwe Lexus ES staat vanaf de tweede helft van 2026 bij de Nederlandse Lexus-dealers. De auto wordt leverbaar in twee verschillende batterij-elektrische uitvoeringen: de voorwielaangedreven Lexus ES 350e en de ES 500e met All-Wheel Drive. Ook wordt hij leverbaar als hybride: de Lexus ES 300h. Deze wordt ook leverbaar met All-Wheel Drive.