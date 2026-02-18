Dacia vernieuwt voor 2026

De nieuwe Hybrid 155-aandrijflijn van de Dacia Jogger bestaat uit een 80 kW (109 pk) sterke 1,8-liter benzinemotor, een 37 kW (50 pk) sterke elektromotor, een starter/generator, een 1,4 kWh-accu (230V) en een automatische transmissie met vier versnellingen voor de verbrandingsmotor en twee versnellingen voor de elektromotor. Deze elektronisch geregelde transmissie zonder koppeling levert een systeemvermogen van 104 kW (155 pk) en 170 Nm. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn 10% lager ten opzichte van de eerdere Hybrid 140-aandrijflijn van de Jogger.

Eco-G 120 automaat: LPG nu ook te bestellen met automatische transmissie

De Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger zijn voortaan leverbaar met een vernieuwde 1,2-liter driecilinder turbomotor met flexfuel-technologie (LPG). Deze krachtbron met een vermogen van 88 kW (120 pk) is 20 pk sterker dan voorheen en combineert de voordelen van LPG met die van een automatische transmissie. De zestraps automaat met dubbele koppeling is leverbaar voor alle modellen als alternatief voor de handgeschakelde versnellingsbak. Een primeur voor Dacia is dat de transmissie ook handmatig is te bedienen via de schakelpeddels aan het stuurwiel.

Daarnaast profiteren klanten ook van een grotere LPG-tank. In plaats van 40 liter biedt de Jogger een tankinhoud van 48,8 liter, terwijl de Dacia Sandero en Sandero Stepway nu 49,6 liter LPG kunnen meenemen. Hierdoor groeit de actieradius in de LPG-modus met 20%. De totale actieradius (LPG + benzine) bedraagt nu 1.590 km voor de Sandero, 1.480 km voor de Sandero Stepway en 1.450 km voor de Jogger.

Design en Starkle

De Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger zijn de eerste modellen met de nieuwe LED-lichtsignatuur van het merk, met een omgekeerde 'T' boven de nieuw ontworpen koplampen. Dit ontwerp benadrukt de robuuste houding van de modellen en versterkt de herkenbaarheid van de merkidentiteit. Ook aan de achterzijde zorgen nieuwe LED-achterlichten voor een modernere uitstraling. Bij de Dacia Sandero Stepway wordt het robuuste karakter extra benadrukt door de nieuwe, geribbelde matzwarte strip tussen de achterlichten en de nieuw ontworpen achterbumper.

Tevens zijn bij de Dacia Sandero Stepway en Jogger nieuwe beschermdelen in Starkle te vinden rond de wielkasten, langs de onderzijde van de carrosserie en bij de voorste mistlampen. Dit materiaal is ontwikkeld door Dacia en bestaat voor 20% uit gerecycled kunststof. Starkle, dat voor het eerst werd toegepast op de nieuwe Duster, wordt onbehandeld en ongeverfd toegepast waardoor het minder krasgevoelig is. Bovendien wordt bij de productie hiervan een lagere CO2-voetafdruk gerealiseerd.

Voor klanten die meer comfort en veiligheid wensen, behoren automatische verlichting, een multiview-camera en elektrisch inklapbare buitenspiegels nu tot de mogelijkheden. Ook zijn de Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger voortaan leverbaar met een nieuw multimediasysteem met een centraal 10-inch touchscreen, connected navigatie en een draadloze telefoonlader. Voor een complete en optimale gebruikerservaring is de interface van het 7-inch digitale instrumentarium vernieuwd. Verder zijn de modellen uitgerust met nieuwe rijhulpsystemen conform de nieuwste Europese veiligheidsnormen, waaronder automatische noodremassistentie (stad/snelweg met herkenning van voertuigen, voetgangers, fietsers en motorrijders) en een bestuurder-alertheidssysteem.

Duster en Bigster

Dacia breidt het motorenaanbod van de Duster en Bigster uit met de Hybrid-G 150 4x4. Deze unieke aandrijflijn combineert hybridetechnologie met het LPG bi-fuel systeem en vierwielaandrijving. De Hybrid-G 150 4x4 bestaat uit een 1,2-liter 48V mild-hybrid benzinemotor met 103 kW (140 pk) die de voorwielen aandrijft, gecombineerd met een elektromotor op de achteras met een vermogen van 23 kW (31 pk). Het systeemvermogen bedraagt 113 kW (154 pk), met een maximumkoppel van 230 Nm voor de verbrandingsmotor en 87 Nm voor de elektromotor.

De verbrandingsmotor is gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling, die tevens handmatig is te bedienen met de schakelpeddels aan het stuurwiel. De elektromotor is verbonden met een tweetraps transmissie en een ontkoppelbare achteras. Het belangrijkste voordeel van de tweetraps transmissie met de achterin geplaatste elektromotor is dat die in de eerste versnelling een hoog koppel levert bij lage snelheden, terwijl bij hogere snelheden de elektromotor wordt ontzien met behoud van voldoende tractie op de achterwielen bij snelheden tot 140 km/u.

Met de ontkoppelde achteras worden wrijvingsverliezen geëlimineerd, wat het brandstofverbruik in de 2WD-modus verlaagt. Dit is een primeur voor een elektromotor met 48V-technologie. De transmissie met dubbele koppeling kan worden bediend via schakelpeddels aan het stuurwiel. Dit is met name handig bij offroadgebruik, het trekken van een aanhanger en in andere specifieke rijomstandigheden. Dankzij de elektromotor die de achterwielen aandrijft en de 48V-accu (0,84 kWh) die tijdens het rijden wordt opgeladen, kan de aandrijflijn regelmatig elektrisch functioneren. In stadsverkeer kunnen de Dacia Duster en Bigster Hybrid-G 150 4x4 zelfs tot 60% van de tijd volledig elektrisch rijden.

Klanten van de unieke Hybrid-G 150 4x4-aandrijflijn profiteren ook nog van gunstige brandstofkosten door de lage LPG-prijs (gemiddelde landelijke adviesprijs per liter van € 1,074, peildatum 1 februari 2026). De lagere gebruikskosten gaan gepaard met een 20 g/km lagere CO2-uitstoot vergeleken met de huidige mild hybrid 130 4x4-motorvariant. Op LPG laat de Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 een gemiddeld verbruik van 7,1 l/100 km en een CO2-uitstoot van 117 g/km noteren. Op benzine 5,9 l/100 km en 134 g/km. De Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 verbruikt op LPG gemiddeld 7,1 l/100 km, goed voor een CO2-uitstoot van 115 g/km. Op benzine verbruikt hij gemiddeld 5,9 l/100 km met een CO2-uitstoot van 133 g/km.

Vierwielaandrijving met een elektromotor op de achteras biedt verschillende voordelen:

Twee overbrengingsverhoudingen om de rijomstandigheden in de 4x4-stand te optimaliseren tot 140 km/u.

Een ontkoppelbare achteras die wrijvings- en elektrische verliezen reduceert en daarmee het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verlaagt.

Direct beschikbaar koppel zodra slip wordt gedetecteerd op één van de twee assen.

Verbeterde rijeigenschappen op de weg en in het terrein.

De Dacia Duster en Bigster Hybrid-G 150 4x4 bieden zes rijmodi voor alle omstandigheden:

Auto, waarbij de auto automatisch schakelt tussen 2WD en 4WD.

Eco, voor maximale brandstofbesparing met automatische inschakeling van 4WD bij weinig grip.

Snow, voor veiliger rijden in de 4WD-modus in de gladheid en op wegen met weinig grip.

Mud / Sand, voor een permanente 4x4-modus, geoptimaliseerd voor rijden op losse ondergrond.

Lock, voor offroadgebruik op ruw terrein bij lage snelheden.

Hill Descent Control, voor gecontroleerd sturen met een stabiele snelheid tijdens afdalen tussen 3 en 30 km/u.

Dacia Spring

Als compacte EV ontving de Dacia Spring in 2024 al diverse updates om de rijkwaliteiten te optimaliseren. Zo werd de elektrische stuurbekrachtiging opnieuw gekalibreerd voor meer precisie en feedback, kreeg hij nieuwe 15-inch wielen en werd een nieuw stuurwiel met verbeterde grip gemonteerd. Nu gaat de Dacia Spring een stap verder met structurele wijzigingen die bijdragen aan een betere rijervaring.

Het centrale deel van het platform is versterkt om plaats te bieden aan de nieuwe lithium-ijzer-fosfaataccu met een capaciteit van 24,3 kWh en cell-to-pack-technologie. Deze aanpassingen zorgen voor een stijvere structuur en betere gewichtsverdeling tussen voor- en achteras, waardoor de gehele balans van de auto verbetert. Het remsysteem biedt meer vertrouwen dankzij de verbeterde rembekrachtiging. De 15-inch wielen, standaard vanaf het uitrustingsniveau Expression, tillen het weggedrag naar een hoger niveau.

Alle uitvoeringen van de Dacia Spring worden voor het eerst uitgerust met een stabilisatorstang. In combinatie met de opnieuw afgestemde schokdempers en veren verbetert dit de stabiliteit in bochten.

Dacia voert ook verbeteringen door ten aanzien van aerodynamica. Zo is de auto aan de onderkant grotendeels afgedekt om luchtwervelingen onder de auto te verminderen. Om turbulentie rond de bovenzijde van de achterklep te beperken, is een nieuwe spoiler geplaatst. Deze aanpassingen hebben een merkbare impact op de actieradius en verbeteren de CdA-waarde aanzienlijk: 0,660 in plaats van 0,745 met 14-inch wielen en 0,665 in plaats van 0,743 met 15-inch wielen.

De Dacia Spring kan ook rekenen op twee nieuwe motorvarianten met vermogens van 52 kW (70 pk) en 75 kW (100 pk) ter vervanging van de eerdere versies met vermogens van 33 kW (45 pk) en 48 kW (65 pk). Deze nieuwe, krachtigere motoren leveren ook meer vermogen en koppel (tot +20%) bij snelheden tussen 80 en 120 km/u, waardoor de Spring zich meer dan ooit op z'n gemak voelt buiten de stad.

De nieuwe aandrijflijnen, nieuwe batterij en verbeterde aerodynamica dragen samen bij aan een verdere efficiëntieslag. De Dacia Spring biedt een energieverbruik van 12,4 kWh/100 km (9% lager dan voorheen) en een actieradius tot 225 km (WLTP i.c.m. 15-inch wielen). Daarmee hoeven de meeste klanten één keer per week te laden, aangezien zij gemiddeld zo'n 34 km per dag afleggen, verdeeld over vier ritten, met een gemiddelde snelheid van 34 km/u.

InNature-luifel

Met de InNature-luifel biedt Dacia een nieuwe accessoire voor alle modellen die zijn uitgerust met dakrails in de lengterichting (Sandero Stepway, Jogger, Duster en Bigster). De canvas luifel van 3 x 3 meter (40% gerecycled materiaal) creëert een ruime, beschutte plek. Dankzij twee telescopische poten is de luifel ook eenvoudig op te zetten. De Sandero Stepway sluit zich hiermee aan bij de andere modellen binnen het InNature-programma en wordt zo de ideale partner voor outdoor-activiteiten in alle weersomstandigheden.

Nieuwe YouClip-accessoires

Brillenkoker

Boodschappentas (100% gerecycled materiaal)

Nieuwe bevestigingspunten, afhankelijk van het model (tot zes op de Jogger)

Via de aftersaleskanalen van Dacia zijn nu ook extra YouClip-bevestigingspunten beschikbaar voor aan de hoofdsteunbevestigingen. Bij de Dacia Sandero en Sandero Stepway kan het aantal bevestigingspunten worden uitgebreid van drie naar vijf. Bij Jogger is dit mogelijk van vier naar zes.