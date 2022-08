BYD introduceert elektrische auto's in Europa

BYD (Build Your Dreams) heeft strategische partnerschappen aangekondigd met bestaande partijen: Louwman in Nederland, Hedin Mobility Group in Zweden en Duitsland, Nic. Christiansen Group in Denemarken, RSA in Noorwegen en Shlomo Motors in Israël. In eerste instantie zal de nadruk vooral liggen op de Benelux en de Scandinavische markten.

De eerste BYD-personenauto's zullen in het vierde kwartaal van 2022 aan klanten worden geleverd. Een voorbeeld daarvan is de HAN. De sedan claimt een luxueuze afwerking en uitstekende prestaties. De HAN beschikt over twee elektromotoren die zorgen voor vierwielaandrijvin. Het gecombineerde vermogen van het systeem met twee motoren bedraagt 380 kW (516 pk), wat voor een acceleratietijd van 0-100 km/h in 3,9 seconden zorgt.

BYD's volledig elektrische TANG SUV belooft ruimte voor maximaal 7 personen. Het model heeft een debuut gemaakt in het competitieve marktsegment van elektrische SUV's sinds de lancering in augustus vorig jaar in BYD's pilot-markt Noorwegen. De acceleratie van 0-100 km/h kost 4,6 seconden.

De compacte ATTO 3 is de eerste SUV die gebouwd is op BYD's e-Platform 3.0. Deze C-segment SUV biedt onder meer een standaard warmtepomp.

Een innovatie op het gebied van technologie maakt integraal deel uit van BYD's elektrische personenauto's. In de afgelopen decennia heeft BYD zich toegelegd op het ontwikkelen van technologieën zoals kobaltvrije BYD-ijzerfosfaataccu's, elektromotoren, elektronische controlesystemen en chips voor auto's. Het resultaat van deze inspanningen op gebied van Research & Development is de Blade Battery. Deze technologie is ontwikkeld om prestaties te leveren en een betere rijervaring te bieden. BYD is eigenaar van de verticale toeleveringsketen voor naadloze integratie en totale productiecontrole, inclusief de productie van halfgeleiders.

De Europese markt is niet helemaal nieuw voor BYD. Het Europese hoofdkantoor van BYD is gevestigd in Nederland; het is de thuisbasis van BYD sinds 1998 met vestigingen in verschillende Europese landen, evenals een productielocatie in Hongarije voor zijn succesvolle eBus-activiteiten. Inmiddels heeft BYD talloze samenwerkingsverbanden met Europese partners opgebouwd en heeft het merk inzicht gekregen in de verwachtingen van Europese klanten.