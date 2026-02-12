BYD breidt uit in Nederland

BYD ziet dat de uitbreiding van het dealernetwerk in Nederland zijn eerste vruchten afwerpt: inmiddels zijn elf verkoop- en servicepunten actief. Doelstelling is om dit aantal in 2026 op z'n minst te verdubbelen en op de langere termijn zelfs te verdrievoudigen. BYD streeft een volledig dekkend dealernetwerk na, en wil dat de Nederlandse klant binnen circa 30 minuten de dichtstbijzijnde BYD-vestiging kan bereiken. Voor de uitbreiding van het dealernetwerk werkt BYD samen met gerenommeerde Nederlandse dealerorganisaties.

Ook BYD Nederland zet zijn groei voort. Diverse afdelingen, waaronder sales, dealermarketing en key accounts, hebben zich versterkt met professionals die hun sporen op hun vakgebied hebben verdiend. Ook zij zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een klantgerichte organisatie en uiteindelijk aan een hogere klanttevredenheid.

Tot slot heeft BYD tijdens de dealerbijeenkomst aangekondigd dat BYD's nieuwe premiummerk DENZA naar Europa komt. Met Technology drives Elegance maakt het merk direct zijn ambitie duidelijk. De modellen zijn ware technologiedragers en blinken volgens BYD uit op het gebied van comfort, luxe en rijeigenschappen. Het merk zal dit jaar nog beschikbaar komen in Nederland; het dealernetwerk zal zich de komende maanden verder ontwikkelen.