Bentley biedt vervangend infotainment

Het beelscherm is geïntegreerd in de middenconsole en volgt de lijnen, materialen en verhoudingen van het oorspronkelijke ontwerp. De grafische interface en bedieningselementen zijn afgestemd op de kenmerkende Bentley-stijl. Bestaande functies blijven behouden en worden logisch ondergebracht in de nieuwe interface. De bediening van het infotainmentsysteem via het stuurwiel blijft volledig intact, net als de controle over de klimaatinstellingen en andere voertuigfuncties.

De Infotainment Upgrade biedt Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth-streaming en digitale radio (DAB+), gecombineerd met een moderne navigatieomgeving. Alles is ontworpen om dagelijks gebruik eenvoudiger en aangenamer te maken, terwijl de klassieke rust en ambiance van het interieur behouden blijven. De upgrade is beschikbaar voor de Bentley Continental GT en GT Convertible (modeljaren 2012 - 2017) en de Bentley Flying Spur (modeljaren 2014 - 2019).

De Bentley Infotainment Upgrade is ontwikkeld volgens de kwaliteits- en designstandaarden van het merk en is nu te bestellen bij Bentley Leusden, Bentley Rotterdam en Bentley Maastricht. De installatie vereist geen ingrijpende aanpassingen en behoudt zoveel mogelijk de originele aansluitingen en functionaliteiten.