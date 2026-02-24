Ampere werkt samen met Basquevolt

De lithium-metaalbatterijtechnologie van Basquevolt betekent een sprong voorwaarts in energiedichtheid ten opzichte van de huidige lithium-ion-batterijen met vloeibare elektrolyt. Door de voordelen van een polymeerelektrolyt te combineren met een geavanceerde anode, biedt deze technologie potentieel voor compacte en lichtgewicht batterijpacks met een hoge thermische stabiliteit en snelle laadmogelijkheden.

Deze samenwerking onderstreept het belang van strategische partnerschappen voor het stimuleren van batterij-innovatie. Wetenschappelijke kennis wordt hierbij gecombineerd met schaalbare engineering en kostenefficiëntie. Ampere en Basquevolt streven er gezamenlijk naar de weg vrij te maken voor de commerciële toepassing van lithium-metaalbatterijtechnologie in elektrische auto's.

Na meer dan twaalf maanden samenwerking toont Basquevolt aan dat de technologie een zeer hoge energiedichtheid kan bereiken, terwijl de totale kosten van het batterijpack aanzienlijk worden verlaagd. Dankzij de toegepaste polymeerelektrolyt kunnen batterijcellen via een eenvoudiger en efficiënter productieproces worden vervaardigd. Dit concurrentievoordeel resulteert in ongeveer 30% lagere kapitaalinvesteringen per GWh in een conventionele gigafabriek en een vermindering van het energieverbruik met 30% per geproduceerde kWh.