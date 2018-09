Mitsubishi test Outlander PHEV voor WLTP

13 september 2018 | Mitsubishi heeft de uitstoot van de Outlander PHEV getest volgens de nieuwe WLTP-testmethode. De vernieuwde Outlander PHEV produceert onder de nieuwe WLTP-verbruiks- en emissietest een CO2-uitstoot van 46 g/km. Dat is 5 gram meer dan volgens de oude NEDC-methode. Dit betekent dat de Outlander PHEV, mede dankzij de ingrijpende aanpassingen, nagenoeg geen hinder ondervindt van de nieuwe meetmethode.

De grondig vernieuwde Mitsubishi Outlander PHEV is een van de eerste plug-in hybrides waarbij het brandstofverbruik en de CO2-emissie gemeten is volgens de nieuwe Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Deze meer op de praktijk gerichte verbruikstest vervangt de NEDC-test die in 1992 geïntroduceerd werd.

De nieuwe meting is ontworpen om de officieel vastgestelde verbruiks- en uitstootcijfers dichterbij de realiteit te brengen. Bij veel conventionele benzine- en dieselvoertuigen leidt de WLTP-meting tot substantieel hogere CO2-waarden en dus hogere prijzen, aangezien de BPM (belasting van personenauto's en motorrijwielen) grotendeels bepaald wordt door de hoogte van de CO2-uitstoot.

Mede dankzij de beperkte uitstoot blijft de bestverkochte plug-in hybride van Europa onveranderd geprijsd; rijklaar vanaf € 35.990,-. En omdat de CO2-uitstoot onder de 50 g/km blijft, komt de Outlander PHEV onveranderd in aanmerking voor het halftarief voor de motorrijtuigenbelasting. Dat betekent dat PHEV-rijders de helft betalen ten opzichte van conventionele benzine- en dieselauto's in dezelfde gewichtsklasse.

De grondig vernieuwde Mitsubishi Outlander PHEV heeft zijn WLTP-waarde te danken aan de volledig nieuwe aandrijflijn. Die bestaat onder meer uit een Atkinson 2,4 liter benzinemotor die specifiek voor toepassing in een plug-in hybride is ontworpen. Tevens is het vermogen van zowel de generator als de accu met 10% verhoogd, terwijl de capaciteit van de aandrijfaccu met 15% is toegenomen. Het vermogen van de achterste elektromotor is daarnaast met 10 kW verhoogd.

Het Main Battery Warming System zorgt voor maximale EV-prestaties onder alle omstandigheden door de aandrijfaccu met warme lucht op de optimale temperatuur te houden, zowel tijdens opladen als rijden en bij buitentemperaturen tot -40° Celsius. Alle verbeteringen resulteren in een elektrische actieradius van 45 km volgens WLTP. Ter vergelijk: dat is 54 km volgens NEDC2.0. Zijn voorganger kwam tot 54 km volgens de oude NEDC-meting. De maximale puur elektrische snelheid is voor de nieuwste versie van de Outlander PHEV verhoogd tot 135 km/u.