Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander ook als Connect Pro

30 juni 2017 | Na de Mitsubishi ASX is nu ook de Mitsubishi Outlander leverbaar in de uitvoering Connect Pro. Deze versie is gebaseerd op de 2.0 CVT Business Edition 2WD en combineert een extra rijke uitrusting met een prijsvoordeel van 3.300 euro. De Mitsubishi Outlander Connect Pro is er vanaf 35.900 euro, all-in rijklaar.