Mitsubishi Outlander PHEV nu als S-Edition

4 januari 2018 | De Mitsubishi Outlander PHEV is aangepast voor modeljaar 2018. Verantwoordelijk hiervoor zijn aanpassingen in het interieur gecombineerd met een scherpe prijsstelling. Daarbij is de Outlander nu beschikbaar in de zogenaamde S-Edition. Het doel is om de technologie van de Mitsubishi Outlander PHEV toegankelijk te maken voor een breder publiek.

De S-Edition is de nieuwe topversie in het aanbod van de Mitsubishi Outlander PHEV. Deze sportieve uitvoering onderscheidt zich door talloze aanpassingen op het gebied van uitstraling, luxe en rijgedrag. De S-Edition is te herkennen aan de in 'Dark Chrome' uitgevoerde grille en 18-inch lichtmetalen wielen, zwarte dakrails, skidplates in carrosseriekleur en B- en C-stijlen in glossy black. Het interieur wordt gekenmerkt door luxe lederen bekleding, zilverkleurige decoratiepanelen, zwarte hemelbekleding en rood stikwerk voor stoelbekleding, stuurwiel, dashboard en armsteun.

Tevens is de nieuwe Outlander PHEV S-Edition voorzien van high-performance Bilstein-schokdempers, high-performance Bridgestone Dueler H/P Sport-banden en een hogere carrosseriestijfheid dankzij geavanceerde lijm-lastechnieken. Daarmee heeft de S-Edition zowel een comfortabeler als sportiever karakter dan de overige uitvoeringen van de Outlander PHEV. De S-Edition is leverbaar vanaf € 51.990,-.

De Mitsubishi Outlander PHEV is nu beschikbaar vanaf € 35.990,-. Bovendien is de Outlander PHEV al sinds de introductie in 2013 geschikt om te laden én ontladen (bi-directioneel laden), zodat de batterij van de auto kan worden ingezet als energiebuffer (Vehicle-to-Grid).