Gratis laden met vernieuwde Mitsubishi Outlander PHEV

3 september 2018 | Kopers van de vernieuwde Mitsubishi Outlander PHEV kunnen tot eind 2019 gratis laden. In samenwerking met NewMotion, Europa's grootste aanbieder van laadoplossingen, biedt Mitsubishi Motors Nederland van 1 september 2018 tot 1 mei 2019 bij de Outlander PHEV een laadpas waarmee tot eind 2019 gratis geladen kan worden. Het voordeel kan, afhankelijk van het aantal elektrisch gereden kilometers, oplopen tot 1.400 euro. De nieuwe Outlander PHEV is leverbaar vanaf 35.990 euro.

De bestverkochte plug-in hybride van Europa presteert beter door een compleet nieuwe aandrijflijn waardoor meer kilometers volledig elektrisch en emissievrij zijn af te leggen. Door deze actie kan dit tot eind 2019 ook nog eens op gratis energie. Kopers van de vernieuwde Outlander PHEV hebben ook de mogelijkheid om in plaats van de laadpas te kiezen voor de installatie van een NewMotion Home Standard (thuis) laadpunt ter waarde van € 1.199 inclusief een half jaar New Motion SmartServices. Met deze lader kan zes keer sneller worden opgeladen dan via een regulier stopcontact.

Sinds de marktintroductie in 2013 is de Mitsubishi Outlander PHEV nog niet eerder zo ingrijpend gewijzigd dan voor modeljaar 2019. Qua uiterlijk onderscheidt de nieuwste versie zich met zijn nieuw ontworpen grille, bi-led koplampen, led-mistlampen, lichtmetalen 18 inch spaakvelgen, achterspoiler en nieuwe skidplates aan de voor- en achterzijde. Het interieur is verfraaid met nieuwe voorstoelen die meer zijdelingse steun bieden en gecapitonneerde lederen bekleding in de luxere Instyle en S-Edition uitvoeringen.

De Mitsubishi Outlander PHEV is voorzien van een nieuwe aandrijflijn met een nieuwe Atkinson 2,4-litermotor die specifiek voor toepassing in een plug-in hybride auto is ontworpen. Het vermogen van de generator en accu zijn met 10% verhoogd en de capaciteit van de aandrijfaccu is met 15% toegenomen. Het vermogen van de achterste elektromotor is verder met 10 kW verhoogd. Alle verbeteringen resulteren in een soepelere rijbeleving en een grotere elektrische actieradius van 55 km volgens NEDC 2.0, en 43,2 km volgens de nieuwe WLTP-meetmethode. Tegelijkertijd is de maximale elektrische snelheid verhoogd tot 135 km/u. En dankzij de EV-priority modus kan de bestuurder zelf kiezen om het inschakelen van de verbrandingsmotor (bij voldoende accucapaciteit) nagenoeg te voorkomen.

Ondanks alle verbeteringen is de vanafprijs van de Mitsubishi Outlander PHEV vrijwel ongewijzigd. De Pure is leverbaar vanaf € 35.990,- en standaard voorzien van onder meer Super-All Wheel Control (S-AWC), dual-zone climate control, lichtmetalen velgen, SDA-multimediasysteem met touchscreen, led-dagrijverlichting, zeven airbags en Active Stability en Traction Control.

All-in rijklaar prijzen