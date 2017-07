Mitsubishi Pajero nu ook op grijs kenteken

20 juli 2017 | De Mitsubishi Pajero is nu ook leverbaar als 'Van' op grijs kenteken. Deze uitvoering combineert terreinkwaliteiten met een royale standaarduitrusting en een geremd aanhangwagengewicht van 3.500 kg. De Mitsubishi Pajero Van is er vanaf 37.990 euro exclusief BTW en BPM.

De Mitsubishi Pajero Van is leverbaar in twee varianten voor dezelfde prijs. Behalve de zogeheten Panel Van met een tussenschot bij de B-stijl is er ook een Side Window Van met het tussenschot bij de C-stijl en extra ruimte achter de voorstoelen. De Panel Van biedt een laadcapaciteit van 1,87 m3 en een maximale laadlengte van 167 cm. De Side Window Van komt met een inhoud van 1,4 m3 en een laadlengte van 125 cm. Het laadvermogen voor beide versies bedraagt 785 kg.

De Mitsubishi Pajero heeft een trekgewicht (geremd) van 3.500 kg, ofwel het maximum dat met het rijbewijs B mag worden getrokken. De aandrijving wordt verzorgd door een 3.2 DI-D turbodiesel met 140 kW (190 pk) en 441 Nm trekkracht. De motor is standaard gekoppeld aan een 5-trapsautomaat die het schakelgedrag afstemt op het rijgedrag van de bestuurder.

Dankzij het Super Select 4WD-systeem met inschakelbare differentieel-lock technologie voor het middelste en achterste differentieel en Active Stability & Traction Control (ASTC) is geen plek onbegaanbaar voor de Pajero Van. De techniek kiest de beste stand bij elk type ondergrond en belooft optimale grip en stabiliteit in alle omstandigheden.

De Mitsubishi Pajero Van is leverbaar vanaf € 37.990,- exclusief BTW en BPM, inclusief ombouwkosten. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer climate control, cruise control, een met leder bekleed stuurwiel, elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels en een audiosysteem met usb-aansluiting.