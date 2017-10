Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi verscheept Eclipse Cross naar Europa

4 oktober 2017 | Mitsubishi Motors Corporation (MMC) is vandaag begonnen met het verschepen van de nieuwe compacte SUV Eclipse Cross naar Europa. Vanaf december 2017 staat het nieuwe model in de showroom. Europa is het eerste continent waar Mitsubishi start met de leveringen van de nieuwe Eclipse Cross. Daarna volgt introductie op circa tachtig andere markten waaronder Australië, Noord-Amerika en Japan.

Van de Eclipse Cross worden in het huidige boekjaar (dat nog loopt tot en met 31 maart 2018) 50.000 exemplaren naar Europa verscheept. Vanaf december dit jaar zal het nieuwe model in vrijwel alle Europese showrooms staan (beschikbaarheid verschilt per land). De Eclipse Cross rolt van de band in de Japanse Okazaki fabriek, vlakbij Nagoya. De autobouwer positioneert het nieuwe model tussen de ASX en de Outlander, die ook als hybride Outlander PHEV leverbaar is. De Eclipse Cross onderscheidt zich door opvallend design en veel comfort en luxe in een zeer concurrerend segment. De Eclipse Cross is Mitsubishi Motors' eerste model volgens een nieuw recept: scherpe coupé lijnen gecombineerd met Mitsubishi Motors' SUV en 4WD expertise.