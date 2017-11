5 EuroNCAP sterren voor Mitsubishi Eclipse Cross

8 november 2017 | De Mitsubishi Eclipse Cross heeft bij de Euro NCAP-crashtests de maximumscore van vijf sterren in de wacht gesleept. De nieuwe, coupé-achtige SUV behaalde daarbij de hoogste veiligheidsscore in zijn klasse.

De commpacte SUV behaalde een score van 97 procent voor bescherming van volwassen inzittenden en 80 procent voor voetgangersbescherming. In veel van de tests die Euro NCAP uitvoerde, scoorde de Mitsubishi Eclipse Cross het maximaal aantal haalbare punten. Daarmee bereikte het nieuwe model de koppositie in zijn klasse en een waardering van vijf sterren voor veiligheid.

Ook het Forward Collision Mitigation-systeem bewijst zijn waarde. In de crashtest van Euro NCAP wist de Eclipse Cross in alle scenario's en bij elke snelheid een aanrijding te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

De Eclipse Cross is de eerste van de nieuwe generatie modellen van Mitsubishi Motors. De compacte SUV combineert scherpe lijnen met de uitgebreide expertise van Mitsubishi Motors op het gebied van SUV's en vierwielaandrijving.