Mitsubishi introduceert Eclipse Cross PHEV

15 oktober 2020 | Mitsubishi Motors introduceert de plug-in hybrideversie (PHEV) van de vernieuwde Eclipse Cross. Hiermee zet het merk het PHEV-succes in Europa voort, dat een handelsmerk van Mitsubishi Motors is geworden.

Sinds de introductie eind 2017 zijn in Europa 66.390 (33 markten / MME-gecumuleerde gegevens tot augustus 2020) exemplaren van de Mitsubishi Eclipse Cross verkocht. De nieuwe PHEV-versie van de Eclipse Cross verschilt alleen qua ontwerp en techniek van het model dat al op de markt is. Mitsubishi Motors blijft bij het besluit dat volledig nieuwe modellen niet langer in Europa worden geïntroduceerd.

De Mitsubishi Eclipse Cross PHEV wordt met zijn unieke, EV-gebaseerde plug-in hybride-aandrijflijn en kenmerkende Super-All Wheel Control (S-AWC) het technologische vlaggenschip van het merk in Europa. De Eclipse Cross PHEV wordt vanaf het voorjaar van 2021 geïntroduceerd op geselecteerde Europese markten.

