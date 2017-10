Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi maakt prijzen Eclipse Cross bekend

12 oktober 2017 | Mitsubishi start met de verkoop van de nieuwe Eclipse Cross. De volledig nieuwe, compacte SUV belooft een rijke standaarduitrusting met optimale connectiviteit, een onderscheidend design en sublieme technologie in het snelst groeiende auto-segment in Nederland. De Mitsubishi Eclipse Cross is per direct te bestellen voor prijzen vanaf 28.990 euro en arriveert in december bij de Nederlandse dealers.