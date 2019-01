Mitsubishi Eclipse Cross verbeterd voor 2019

24 januari 2019 | Een jaar na de introductie van de Mitsubishi Eclipse Cross staat de wereldwijde teller al op meer dan 80.000 verkochte exemplaren. Mitsubishi Motors versterkt de aantrekkingskracht van de SUV met diverse verbeteringen, die vanaf eind 2019 in Nederland beschikbaar zijn.

De Eclipse Cross werd begin 2018 gelanceerd in Europa, Japan en de Verenigde Staten. Het model mocht direct rekenen op veel belangrijkstelling dankzij de combinatie van SUV-functionaliteiten en coupé-achtige styling. De Eclipse Cross, waarmee Mitsubishi Motors voor het eerst het coupé-SUV-segment betrad, valt in de smaak met zijn vormgeving. Klantonderzoek leert dat het design het belangrijkste aankoopargument is.

Om de marktpositie van de Eclipse Cross verder te versterken, voert Mitsubishi Motors komend jaar diverse verbeteringen door, die vanaf eind 2019 beschikbaar zijn in Nederland. Zo worden de 2WD-varianten leverbaar met Active Yaw Brake Control voor meer stabiliteit en grip in bochten. Andere noviteiten zijn de nieuw ontworpen 16-inch lichtmetalen wielen en toegang tot de Mitsubishi Connect-services via de smartphone-app. De nieuwe dieselmotor voor de Eclipse Cross wordt niet in Nederland gevoerd.

Behalve het verkoopsucces werd de Eclipse Cross ook uitgeroepen tot 'Car of the Year 2019' door de Automotive Researchers' & Journalists' Conference in Japan (RJC). De RJC-prijs wordt toegekend door de Japanse vereniging van professionele onderzoekers en journalisten uit de automobielindustrie. De winnaar wordt gekozen uit alle Japanse modellen die tussen november en oktober nieuw op de binnenlandse markt geïntroduceerd zijn. De jury is onder de indruk van het design, de prestaties op ruige wegen en de dynamiek van de Eclipse Cross.

Cumulatieve verkoop Eclipse Cross per 31 december 2018