Het vervolg

Een grootse presentatie, opzwepende muziek, lichteffecten... en dan gaat het doek van de ASX! Wat er te tevoorschijn komt is echter geen nieuwe auto, maar juist een bekend model! De nieuwe Mitsubishi ASX lijkt als twee druppels water op de Renault Captur. En wanneer de presentatie vordert blijken ook alle specificaties gelijk te zijn aan die van de Renault.

Het is allemaal geen toeval. Een nieuwe auto ontwikkelen is uiterst kostbaar. Een nieuwe auto ontwikkelen voor een kleine doelgroep is extra lastig, omdat de investering minder snel kan worden terugverdiend. Echter, vanwege de specifieke wensen en wetgeving in Europa kunnen de modellen die Mitsubishi elders in de wereld verkoopt niet in Europa worden aangeboden. Ze zouden door de CO2-uitstoot te kostbaar zijn of vanwege regelgeving sterk moeten worden aangepast.

Om op korte termijn toch een nieuw model te kunnen introduceren heeft Mitsubishi een beroep gedaan op partners. Renault, Nissan en Mitsubishi vormen namelijk samen één bedrijf en Renault had precies het model in huis waar in Europa grote vraag naar is: een compacte SUV met hybride aandrijving. Bovendien heeft Renault extra capaciteit in de fabriek beschikbaar en dus is de Captur de ideale basis voor de nieuwe Mitsubishi ASX.

Echter, om op korte termijn een nieuw model aan te kunnen bieden en om een scherpe prijs te kunnen rekenen kon Mitsubishi het zich niet permitteren om grote wijzigingen aan te brengen. In feite zijn alleen het logo en de kleuren van de sierdelen anders dan bij de Renault! Er zijn geen opties, maar slechts drie vaste uitvoeringen die bovendien qua samenstelling verschillen van de uitvoeringen van Renault. Daarom kunnen zaken die bij het ene merk pas op een duurdere uitvoering beschikbaar zijn bij het andere juist vanaf de basis standaard zijn (en omgekeerd).

Rijeigenschappen

Omdat de Renault Captur meer dan eens is getest door Autozine, is het nu al mogelijk om een indruk te geven van de rijeigenschappen van de Mitsubishi ASX. De motoren en het onderstel zijn namelijk gelijk aan die van de Renault Captur. Mitsubishi heeft zelfs geen aanpassingen gedaan aan het motormanagement of de fijnregeling van de besturing.

Omdat de Mitsubishi ASX, dan wel Renault Captur, primair is bedoeld als gezinsauto, stond functionaliteit voorop. De ruimte voor- en achterin is daarom uitstekend voor een auto van deze omvang. De uitrusting is modern, met een keurig verzorgd infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) inclusief ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

De ASX is leverbaar met een traditionele benzinemotor, als parallel hybride en als plug-inhybride. De standaard benzinemotor is al goed voor prima prestaties en is zelfs levendig wanneer voor de sportstand wordt gekozen. De hybrides zorgen niet alleen voor een lager verbruik, maar ook voor betere prestaties. De bijdrage van de elektromotor zorgt namelijk voor meer souplesse bij lage snelheden en voor meer vermogen op hoge snelheden (snellere tussensprints). De plug-inhybride is vanwege de grote batterij de kostbaarste versie, maar deze is verreweg het zuinigst en daarmee het voordeligst per kilometer.

Eén van de zaken die veelal moeten worden aangepast aan de Europese smaak is het onderstel. Dat is voor de Amerikaanse en Aziatische markt in de regel uitgesproken zacht. De ASX heeft dankzij de Europese "donor" een lekker stevig onderstel waardoor het koetswerk niet overhelt en de bestuurder goed aanvoelt waartoe de auto in staat is.

Tenslotte

Als de Mitsubishi ASX gelijk is aan de Renault Captur, wat is dan de meerwaarde? Dat zit onder andere in de dealers. Wie een Mitsubishi inruilt bij de Mitsubishi-dealer, zal daar in de regel een betere prijs voor krijgen dan bij een "vreemd" merk.

En juist voor wie nu een ASX rijdt, is de nieuwe ASX een grote sprong vooruit. De nieuwe generatie heeft een meer volwassen karakter en een modernere uitrusting (luxe en veiligheid). Bovendien zorgen de hybride motoren voor een lager verbruik, betere prestaties en meer comfort.

Conclusie

Mitsubishi maakt zich klaar voor een rentree in Europa. Het model is bezig met het ontwerp van geheel nieuwe modellen die op maat zijn gesneden voor de Europese markt. Om op korte termijn een waardige opvolger voor de ASX te kunnen bieden, is echter gekozen om een bestaand model van partner Renault te adopteren.

De Mitsubishi ASX is op het logo en enkele kleur-accenten na gelijk aan de Renault Captur. Er is geen enkele technische aanpassing gedaan, dus de ASX rijdt hetzelfde als een Renault Captur. De reden om voor de Mitsubishi te kiezen is de samenstelling van de uitrustingsniveaus. Zaken die bij het ene merk pas in een duurdere versie beschikbaar zijn, kunnen bij Mitsubishi juist standaard zijn (en omgekeerd). Daarbij zullen eigenaren van de eerste generatie van de ASX een betere inruilprijs krijgen bij de Mitsubishi-dealer en dus graag bij hun merk blijven.