Mitsubishi vernieuwt ASX

12 februari 2019 | Mitsubishi Motor Corporation (MMC) presenteert de grondig vernieuwde ASX. De compacte SUV (in sommige landen bekend als RVR of Outlander Sport) beleeft zijn wereldpremière op de 89e Autosalon van Genève. Het exterieur heeft een volledige transformatie ondergaan onder de designfilosofie 'robust & ingenious', een uiting van MMC's wereldwijde slogan 'Drive your Ambition'.

Voor de Europese markt wordt de vernieuwde ASX geproduceerd met de 2,0-liter MIVEC2 benzinemotor, in combinatie met een handgeschakelde vijfversnellingsbak of INVECS-III3 CVT met zestraps Sport-modus, en met twee- of vierwielaandrijving.

Ook biedt de ASX extra zekerheid en veiligheid, onder meer dankzij de geavanceerde impact-absorberende RISE-carrosserie en het automatische remsysteem Forward Collision Mitigation (FCM).

Het frontdesign is een evolutie van de Dynamic Shield-ontwerptaal. De hoekige, horizontale en verticale lijnen van de grille en de skidplate onder de voorbumper zorgen voor een krachtige, robuuste uitstraling. De nieuwe vormgeving omvat een langere motorkap en zorgt daarmee voor een krachtiger ogend front. De opvallende led-verlichting, met richtingaanwijzers en mistlampen op de bumperhoeken, benadrukt Mitsubishi's merkidentiteit aan de voorzijde.

De ASX is aan de achterzijde voorzien van led-verlichting (behalve de richtingaanwijzers) in een scherp design dat de breedte van de auto bestrijkt. Het geeft de SUV een krachtige, brede uitstraling die extra wordt benadrukt door de skidplate onder de achterbumper.

De vernieuwde ASX wordt leverbaar in de levendige, diepe carrosseriekleur 'Red Diamond', het sportieve en energieke 'Sunshine Orange' en het chique 'Oak Brown'.

Het infotainmentsysteem Smartphone-link Display Audio (SDA) is verbeterd en biedt nu betere connectiviteit. Het schermformaat is vergroot van 7 naar 8 inch. Video's die zijn opgeslagen op een USB-stick kunnen nu worden afgespeeld op het SDA-scherm. De topuitvoeringen worden uitgerust met een TomTom-navigatiesysteem, waarbij real-time verkeersinformatie kan worden opgehaald via de internetverbinding van een aangesloten smartphone. Binnenkort wordt een applicatie gelanceerd die op basis van voertuiggegevens de resterende brandstofvoorraad controleert en navigatie-instructies naar het dichtstbijzijnde tankstation biedt. Ook geeft die adviezen over de optimale onderhouds- en inspectie-intervallen.