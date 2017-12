Mitsubishi ASX aangepast voor 2018

28 december 2017 | De Mitsubishi ASX is voor modeljaar 2018 op diverse punten gewijzigd. Aanpassingen van het in- en exterieur en uitbreiding van de technologie maken de compacte SUV moderner. De prijzen beginnen bij 21.490 euro all-in rijklaar. De uitstraling van de Mitsubishi ASX, waarvan sinds de lancering in 2010 wereldwijd al ruim 1,2 miljoen exemplaren zijn verkocht, werd vorig jaar aangepast met de introductie van de Dynamic Shield-grille. Nu oogt de ASX nog assertiever dankzij de slanke chroomstrip tussen de koplampen en de nieuw ontworpen LED-dagrijverlichting in de voorbumper (m.u.v. ASX Entry).

De achterzijde wordt gekenmerkt door de nieuw ontworpen bumper en verchroomde strip boven de kentekenplaat. Tevens is de Mitsubishi ASX voor modeljaar 2018 leverbaar in de nieuwe, attractieve exterieurkleur 'Sterling Silver' die nog krachtiger en helderder op het netvlies ligt dan de kleur 'Cool Silver' die is vervangen.

De kwaliteitsbeleving in het interieur is verhoogd dankzij de toepassing van nieuwe 'soft touch' materialen rond de versnellingspook en voor de kniebeschermers aan weerszijden van de console met contrasterend stiksel. De nieuwe armsteun en bekerhouders in de middenconsole zorgen voor extra comfort. Verder zijn alle uitvoeringen (m.u.v. ASX Entry) voorzien van verbeterde geluidsisolatie.

Met ingang van modeljaar 2018 zijn de uitvoeringen Connect Pro en Instyle standaard uitgerust met het nieuwe Smartphone Link Display Audio (SDA). Dit infotainmentsysteem met een kraakhelder 7-inch touchscreen is voorzien van onder meer Apple CarPlay, dat direct geactiveerd wordt als een iPhone 5 (of hoger) via USB gekoppeld wordt. Zodra de app van Android Auto beschikbaar wordt gemaakt door Google voor Nederland, werkt SDA ook voor Android-smartphones.

De uitrusting van de meest luxe uitvoering Instyle is uitgebreid met nieuwe 'ComfortTec' synthetisch lederen stoelbekleding met rugleuning en zitvlak in suède-feel bekleding. De stoelen zijn afgewerkt met rood stikwerk, terwijl de deurpanelen zijn voorzien van lederen bekleding en zilveren decoratiepanelen. Verder is de veiligheidsuitrusting verreikt met Forward Collision Mitigation (FCM) en Lane Departure Warning (LDW).

De uitvoeringen Intense en Intense+ zijn komen te vervallen. De uitvoeringen Entry (€ 21.490,-), Bright+ (€ 23.990,-) en Instyle (€ 29.490,-) zijn scherper geprijsd dan voorheen. De all-in rijklaarprijs van de Connect Pro is (€ 26.490,-). Tenslotte is de ASX in Nederland niet meer beschikbaar met dieselmotor, maar uitsluitend leverbaar met de 1.6 Cleartec benzinemotor en handgeschakelde transmissie.