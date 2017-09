MINI toont John Cooper Works GP Concept

6 september 2017 | Tijdens de IAA in Frankfurt presenteert BMW Group de MINI John Cooper Works GP Concept. Het studiemodel verwijst naar de successen van het merk in de Rally van Monte Carlo, exact vijftig jaar geleden. Het model treedt in de voetsporen van de MINI John Cooper Works GP uit 2012 en de MINI Cooper S met John Cooper Works GP-pakket uit 2006. Beide modellen werden in beperkte oplage geproduceerd (slechts 2.000 stuks) en stonden garant voor uitzonderlijke prestaties.

Het studiemodel kenmerkt zich door compacte proporties en een sportief lijnenspel. De MINI John Cooper Works GP Concept is aanzienlijk breder dan de huidige MINI. Het design straalt dynamiek en kracht uit dankzij de grote voor- en achterbumper, de zijskirts en de grote dakspoiler. Het gebruik van lichtgewicht materialen en de uitgebalanceerde gewichtsverdeling zorgen voor het kartachtige gevoel waar de modellen van MINI om bekendstaan.

De laag ogende voorzijde kenmerkt zich door grote luchtinlaten en luchtgeleiders. Tal van details onderstrepen het sportieve karakter van de MINI John Cooper Works GP Concept. Ook dit studiemodel is uitgevoerd in de contrasterende kleuren die de John Cooper Works-modellen kenmerken: Black Jack Anthracite als carrosseriekleur en de matte accentkleur Curbside Red metallic, als verwijzing naar het klassieke John Cooper Works-rood. Die accentkleur benadrukt de sportieve elementen op de carrosserie. De koplampen en de luchtinlaat zijn voorzien van opvallende accenten in de kleur Highspeed Orange.

Door de ver naar onder doorlopende voorbumper oogt de auto nog lager, terwijl de grote spoorbreedte en de opvallende wielkasten verwijzen naar het uitzonderlijk sportieve rijgedrag en de hoge bochtsnelheden die met deze auto haalbaar zijn. De voorbumper is gemaakt van koolstofvezel, wat het gewicht verlaagt. De koolstofvezelstructuur is zichtbaar en afgewerkt met een hoogglans laklaag met rode hexagonale graphics.

Het voor MINI kenmerkende samenspel tussen de aflopende raamsectie en de oplopende schouderlijn keert ook bij dit model terug. Het nummer van de auto, 0059, verwijst naar het jaar waarin de klassieke Mini het levenslicht zag: 1959. De koolstofvezel zijskirts en de 19-inch Racetrack-wielen met klassiek spaakdesign onderstrepen de prestatiedrang van het studiemodel. Accenten in Curbside Red metallic zorgen samen met de afwerking in Highspeed Orange van de binnenzijde van de wielen voor een extra dynamische uitstraling, net als het GP-logo. Ook opvallend: de highlights in de kleur Curbside Red op de spiegelvoeten en de portiergrepen met accenten in Highspeed Orange.

De achterzijde van de MINI John Cooper Works GP Concept sluit aan bij de opvallende vormen van de voorzijde en de flanken. Ook hier vallen de grote oppervlakken en de nauwkeurig vormgegeven luchtgeleidingselementen op. De op de uiterste hoeken geplaatste LED-achterlichten onderstrepen het dynamische karakter van de auto. De halve Union Jack in beide achterlichten verwijzen naar de Britse afkomst van het studiemodel, terwijl de opvallende dakspoiler zijn sportieve karakter extra benadrukt. Ook aan de achterzijde is het design doelgericht en dynamisch. Opvallende zaken zijn de koolstofvezel ventilatieroosters en luchtgeleiders en de regenlampen uiterst links en rechts die de zichtbaarheid verbeteren in de regen, evenals de klassieke, in het midden geplaatste dubbele uitlaat onder de bumper.

Het interieur van de MINI John Cooper Works GP Concept oogt functioneel. Het studiemodel is voorzien van een rolkooi, twee kuipstoelen met vijfpuntsgordels en een strak ogend instrumentenpaneel. Schakelen gebeurt via peddels aan het stuurwiel. Alle elementen van het dashboard zijn gericht op de bestuurder. Het weergave- en bedieningsconcept met digitaal instrumentenpaneel en Head-Up Display zorgt ervoor dat alle relevante informatie in het blikveld van de bestuurder zichtbaar is, zodat hij zijn ogen op de weg kan houden. De meeste zaken worden bediend via het grote centrale instrument van MINI. Alleen de grote noodstroomschakelaar en de traditionele MINI tuimelschakelaars met start-stopknop verwijzen in deze digitale omgeving nog naar de analoge wereld.

De achterbank, de dakhemel en conventionele deurpanelen schitteren door afwezigheid om gewicht te besparen. De portieren worden geopend met verzonken handgrepen met een stoffen lus. Bestuurder en passagier klimmen door de rolkooi naar binnen of naar buiten, zoals gebruikelijk is in een raceauto.

Het interieur koppelt uitgesproken sportiviteit aan opvallende elementen en kleuraccenten. Het resultaat: een interessante mix van een functionele raceauto-carrosserie en de luxueuze aankleding van een productieauto. In het witte interieur vormt het zwarte leder op de hoofdsteunen en de zijkussens van de stoelen een fraai contrast met de zwart-witte gestikte stof op het vlakke middengedeelte van de stoelen. De aluminium rolkooi contrasteert weer fraai met de zwarte 3D-geprinte delen in de portieren en het instrumentenpaneel, en een sierpaneel met hexagonale graphics zorgen voor een sportief, modern design. Tal van zaken zijn afgewerkt in de kleur Curbside Red metallic, terwijl de Highspeed Orange gordels, inscripties en het stiksel op het stuurwiel en de stoelen in dezelfde kleur eveneens in het oog springen. Met 3D-print- en -weefmethodes heeft MINI technieken toegepast voor het interieur van de conceptauto, die in de toekomst zowel een gereedschapsloze productie als een eenvoudige personalisatie mogelijk maken.