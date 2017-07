Mini Countryman nu ook als One

30 juni 2017 | De MINI Countryman familie is vanaf juli 2017 met twee nieuwe motoriseringen compleet: de MINI One Countryman en de MINI One D Countryman. Beide nieuwe varianten hebben motoren met een inhoud van 1,5 liter verdeeld over drie cilinders. Ze behoren tot de nieuwste motorgeneratie van de BMW Group. Ook worden alle modellen vanaf juli 2017 voorzien van verbeteringen op gebied van design, functionaliteit en infotainment. Deze nieuwe SUV van MINI is bij de Nederlandse MINI dealers leverbaar vanaf 29.900 euro.

De benzinemotor in de nieuwe MINI One Countryman combineert een turbo en directe brandstofinjectie met variabele nokkenasverstelling (dubbele VANOS). Het turbinehuis is in het watergekoelde uitlaatspruitstuk geïntegreerd, waardoor het zich dichtbij de verbrandingskamers bevindt. Een as van gesmeed staal met contragewichten zorgt voor een soepele motorloop van de driecilinder met zo min mogelijk trillingen. Het maximumvermogen bedraagt 75 kW /102 pk, terwijl het maximumkoppel van 180 Nm tussen 1.250 en 3.800 tpm beschikbaar is.

Tevens voorziet het Britse merk alle modellen van een aantal verbeteringen op het gebied van design, functionaliteit en infotainment. De aanpassingen betreffen het beeldscherm, het bedieningsconcept en uitbreiding van het aantal opties. Zo krijgen alle MINI modellen een herzien instrumentenpaneel met nieuw ontworpen verlichting en een beter afleesbare brandstofmeter. Ook nieuw zijn de bediening van MINI Driving Modes en de MINI Head-Up-Display. Vanaf juli 2017 kunnen kopers de Clubman en de Countryman laten uitrusten met voorbereiding voor Apple CarPlay.

Vanaf juli 2017 is het instrumentenpaneel bovenop de stuurkolom van iedere MINI beter leesbaar en voorzien van een groter display. In de nachtstand verschijnen de cijfers en letters voortaan in het wit in plaats van oranje. Dit nieuwe kleurenschema geldt ook voor de Head-Up-Display als het donker is. Handig is verder dat het persoonlijke profiel van de sleutel voortaan de individuele stand kan opslaan. Hetzelfde geldt voor de afstelling van de zijspiegels en de elektrisch verstelbare stoelen. De nieuw ontworpen brandstofmeter in het rechterdeel van het instrumentarium is duidelijker leesbaar en nauwkeuriger, zodat de stand van het brandstofniveau in één oogopslag te zien is.

Een andere verbetering per juli 2017 betreft de bediening van de optionele Driving Modes voor individuele instellingen. De aanpassing van de standaard stand naar SPORT of GREEN vindt nu plaats via een tuimelschakelaar in typisch MINI design. Verder krijgt het MINI besturingssysteem vanaf juli 2017 een apart menu voor de aansturing van de MINI Head-Up-Display.

De alertheid assistent, die tijdens langere reizen extra veiligheid biedt, is vanaf juli standaard op de MINI Clubman en MINI Countryman. Het systeem maakt onderdeel uit van de Radio MINI Virtual Boost of het navigatiesysteem en analyseert voortdurend de rijstijl. Als de afgelegde afstand of het gedrag van de bestuurder duiden op mogelijk verlies van concentratie, moedigt het systeem de bestuurder aan een pauze in te lassen. Dat gebeurt op een typische MINI manier met een grafische aanduiding op het centrale instrumentarium en de suggestie 'Tea Time'.